Yavuz Sezer ve annesi 8 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Yavuz Sezer ve annesi Suat Sezer’in cenazeleri Kozlu Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Annesi ve kardeşini kaybeden Modern Türkiye Tarihi ve Ortadoğu Araştırmacısı Dr. Selim Sezer, “Çok derin bir üzüntü yaşıyorum. Kardeşim 8 Mart’ta hasta olduktan kısa süre sonra yoğun bakımda entübe oldu. Annem de aynı şekilde yakalandı. Herkes koronavirüse karşı çok dikkatli olmalıdır. Bu hastalığın şakası yok” dedi.

Tarih Vakfı da Sezer’in ölümünün ardından açıklama yaptı. Açıklamada, “Yavuz Sezer’in 2016 yılında Massachusetts Technology’de (MIT) 18. yüzyıl Osmanlı Kütüphaneleri üzerine yazdığı doktora tezinin yanında mimarlık tarihi alanında titizlikte yürüttüğü araştırmaları bulunmaktadır. En verimli çağında yitirdiğimiz Sezer’in yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” denildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 221 bin 738 testte 29 bin 762 vaka, 1142 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 146 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 761 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 990 bin 175, toplam vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, toplam vefat sayısı 30 bin 462, toplam ağır hasta sayısı 1720, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 881 bin 643 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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