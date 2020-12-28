Ay Yay burcu ve kristalleri

İlk anda nasıl reaksiyon verdiğimizi veya vermek istediğimizi bize Ay’ın haritadaki durumu anlatır. Alıştığımız yaşam kalıplarımız, alışkanlıklarımız, geçmişle olan bağlarımız, zihnimizdeki aile kavramı da Ay’ın konusudur.

Ay Kristalleriniz: Mavi Dantel Akik, Apofilit.

Destekleyici Ay Kristalleri: Herkimer Elması, Azurit, Manyetit, Mavi Dantelli Akik, Zümrüt, Lal (Garnet), Lapis Lazuli, Lepidolit, Yosunlu akik, Apofilit, Okenit, Rodokrosit, Lapis Lazuli, Sodalit, Topaz.

Yay hakikatin peşindedir. Ay Yay burcundayken doğan kişilerin de hayatları boyunca farkında olmadan yaptıkları şey budur aslında: hakikatin peşinden koşmak! Yeryüzünde olmuş ve olacak her şeyin kaydını taşıyan Apofilit taşı, hakikati keşfetmenize yardımcı olur. Bu hakikat aslında kendi öz benliğinizin hakikati. Ruhsal ve bedensel alemler arasında köprü vazifesi gören bu taş içe dönme çalışmaları yoluyla kendindeki hakikati keşfetmek açısından harikadır. Herkimer Elması yolunuzu aydınlatır, içsel kaynaklarınıza ve kozmik bilgeliğe erişmenize yardım eder. Dürüstlük mizacınızın en temel özelliklerinden biridir. Samimi ve içten tavrınız her zaman takdir görür. Zümrüt, duygularınızı samimi ve açık, dürüst bir şekilde ifade etmenizi destekler. Bazı zamanlarda dürüstlükten uzaklaşabilirsiniz ve böylesi dönemlerde hakikatten kopmuş hissedersiniz. Apofilit, bir müddet için uzaklaştığınız dürüstlüğünüzü geri kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Neşeli ve hayat dolu, iyimser bir ruh haliniz vardır. Başkaları üzerinde baskı yaratmazsınız, onları özgür bırakırsınız ve siz de özgür hareket edersiniz. Bu yüzden insanlar etrafınızda olmaktan hoşlanır. Sizden keyif almalarının nedenleri sadece bunlar değildir. Aynı zamanda bilgi ve iç görülü olmanızdan hoşlanırlar ve sizden vizyon kazanmak isterler. Herkimer Elması kullanmanız, hem içsel bilgeliğinizle bağlantıda olmanızı sağlar, hem de bunu başkalarına aktarmanıza yardımcı olur. Siz bir öğretmen edasındasınız ve insanlar da bunun farkındadırlar; sizden bir şeyler öğrenme çabasındadırlar. Mavi Dantelli Akik, bilge iç görülerinizi hayat deneyimlerinizle birleştirerek başkalarına aktarmanıza yardımcı olur.

Özgür bir ruh yapısına sahipsiniz ve kimseye hesap vermeksizin, özgürce hareket etmek hoşunuza gider. İlişkilerde de böylesinizdir ve bağlılık söz konusu olduğunda sizi zorlayan bir hale dönüştürebilir. Ay’ı Yay burcunda olan kişilere erken evlilik önerilmez, çünkü onlar yüklü mesuliyetler alıp bir yere çakılı kalmadan önce dünyayı özgür bir biçimde tanımak, keşfetmek ihtiyacındadırlar. Bu, başkalarına bağlanmayacakları anlamına gelmez, kendilerine özgü bir alan kaldığı sürece tabii. Manyetit, bir yandan ilişki içinde kendiniz olabilmeniz için size alan tanırken, diğer yandan da bağlılık sağlaması açısından muhteşem bir taştır.

Özgür hareket etmek ve hareket yaratmak güzeldir. Ama bazı zamanlarda çok yöne dağılmanıza sebep olur. Bir yere ve işe bağlanmanızı zorlaştırır ve bir konuda istikrar yakalamakta zorlanırsınız. Böylesi dönemlerde kullanacağınız Okenit, daha istikrarlı bir yaşam biçiminde sabitlenmenizi sağlar.

Acelecilik zayıf yönlerinizden biridir. Sabırlı olmayı öğrenmeniz zaman alır. Zümrüt sabrı öğrenmenize, eyleme geçmeden önce düşünmek için zaman ayırmanıza yardımcı olur. Jasper de harekete geçmeden önce düşünmenizi teşvik eder.

Yay burcundaki Ay’ınız size tez canlılık da katmaktadır ve bazen duygularınızı ifade ederken fazla düşünmezsiniz. Bu durum bazen pot kırmanıza, patavatsız olarak algılanmanıza sebep olabilir. Başkaları yeterince ince düşünceli olmadığınızı düşünebilir. Böyle durumlarda Dantel Akik kullanmanız önerilir. Bu taş daha ince düşünmenize, lafınıza dikkat etmenize yardımcı olur. Mavi Dantelli Akik, kendinizi daha doğru ifade etmenize ve doğru anlaşılmanıza yardımcı olur.

Sosyal ve dışa dönük doğanız bazı zamanlarda kendi içinize dönmenizi zorlaştırabilir. Böylesi dönemlerde kendi hakikatinize ulaşmanız, iç görülerinizden istifade etmeniz ve doğru yolu keşfetmeniz için biraz vakit ayırmanızda fayda vardır. Lapis Lazuli, sizi içsel hakikatinize doğru yönlendirir. İç bilgilerinizi pratik hale dönüştürmeniz de çok önemlidir. Aksi takdirde havada kalırlar ve ne size ne de başkalarına faydalı hale dönüşemezler. Mavi Dantelli Akik, sahip olduğunuz bilgileri veya size ilham olarak gelen iç görüleri başkalarıyla paylaşmanız veya öğretmeniz gerektiği zamanlarda kullanabileceğiniz taşlardan biridir. İfade kabiliyetinizi güçlendirir.

Ruhsal konulara yatkınsınızdır ve hakikatin iç bilginizden geldiğini bilirsiniz. Lapis Lazuli iç bilginize ulaşmanıza ve ruhsal farkındalığınızın ortaya çıkmasına yardımcı olur. Meditasyon ya da ruhsal çalışmalar yapmak için kullanabilirsiniz.





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