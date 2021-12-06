Yay burcunda güneş tutulması

İKİ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR!

Yeni bir haftadan herkese merhaba,

Dün, 4 Aralık Cumartesi günü Yay burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasını geride bıraktık ama etkileri önümüzdeki bir seneyi kapsayan süre boyunca geçerli olacak. Ülkemizden gözlemlenemeyen tutulma, Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güney kısımlarından izlendi.

Güneş tutulmaları astrolojik olarak önemli zaman ayıraçları olarak işlev görürler yani zamanı gelmiş, gerçekleşmesi yönünde yüksek potansiyeli sağlamış olan olay ya da durumlar için yüksek kuvvette itici, başlatıcı ivme yaratan fenomenler olarak kabul edilirler.

Güneş tutulmalarının etkilerini gerek kişisel olarak kendi hayatlarımız üzerinde yarattığı değişimler, gerek toplumsal, sosyal, global olaylar üzerinde açığa çıkardıkları gelişmelerle görürüz.

Yay burcunda gerçekleşen Güneş tutulmaları bu burcun yönetiminde olan konular üzerinde öncelikle etkisini gösterecektir. Yay burcu en genel anlamda baktığımızda, fikirler, inançlar, geleceğe yönelik istekler ve beklentilerle ilgili bir burçtur. Tutulmayla birlikte geleceğin önemini çok daha fazla hissetmeye, gelecek için heyecan duymaya başlayabiliriz. Gelecek, geleceğe yönelik yapmak istediklerimiz, amaçlarımız, bir şekilde kendimize, hayatımıza yönelen yatırımlarımız bizde ön plana çıkan arzu ve beklentilerimizi oluşturmaya başlıyor.

Yeni ve büyük adımlar atmak için hazırlanabilir ve tutulma ile bu adımlarımızı cesur, hızlı ve iddialı bir biçimde atabiliriz. İdealize ettiğimiz fikirlerimizi hayata geçirmenin, hak ettiğimizi düşündüğümüz kazanç ya da konumları elde etmek isteğimizin oldukça ön plana çıktığı bu süreçte egosal çıkışlar içinde olmamaya, ben bilirimcilikten uzak kalmaya, fanatikçe, anlamadan dinlemeden keskin kararlar vermemeye çok dikkat! Yargı olmaya kalkmak ve yanlış yargılarla hatalı davranışlarda bulunmak, sonrasında kayıp getirebilecek işlere sebep olabilir. Doğru, adilane ve etik davranışların ise gökyüzü tarafından destekleneceğini söyleyebiliriz.

Önümüzdeki yaklaşık 1 yıllık sürece yayılacak olan Yay burcu tutulmasının yükselen burçlara göre etkilerini en genel anlamda hangi hayat alanlarımızda gerçekleştiğini bilirsek, bu konulara yönelik gelişebilecek dinamik enerjileri dengeli kullanabilir aynı zamanda oluşan aktif enerjiyi yapıcı, harekete geçiren tarzda hayatlarımıza katabiliriz.

Yükselen Koç burcu, gelecekle ilgili önemli kararlar, eğitim hayatı, yurt dışı ile bağlantılı yerleşim ya da iş bağlantıları, evlilik ya da önemli ortaklıklar. Boğa burcu, maddi kaynaklar, ortaklaşa yatırımlar, geçmişten gelen alacak-verecek, miras gibi finansal konular, İkizler burcu, evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklar, diğer kişilerle olan önemli bağlantılar. Yengeç burcu, iş ya da meslek hayatı, sağlık-hastalık konuları, Aslan burcu, aşk, flört, ikili ilişkiler, çocuklar, hobiler ya da bireysel istekler, yaratıcı ilhamlar. Başak burcu, ailevi konular, ev, yuva, özel hayat ve evlilik hayatı. Terazi burcu, yakın çevre ve yakın çevre kişileri ile ilgili durumlar, kardeşler, eğitim hayatı, anlaşmalar, imzalar, kontratlar, yer değiştirmeler. Akrep burcu, maddi kazanımlar, ekonomik durum ve kişisel kaynaklar, alacak-verecekler, maddi ortaklıklarla ilgili durumlar. Yay burcu, kişisel istekler, geleceğe yönelik beklentiler, yeni kararlar, evlilik ve ilişkiler. Oğlak burcu, gizli ve geleceğe yönelik planlar, kontrol dışı, kadersel durumlar, ortaklık kişileri ya da eş ile ilgili sorunlar, sağlık koşulları. Kova burcu, yeni başlangıçlar, sosyal çevre ve arkadaşlar. Balık burcu, kariyer, iş hayatı, yaşamsal amaçlar, geleceğe yönelik hedefler ve önemli değişimler.

Hepimize güzel bir hafta dilerim.

Sevgiyle.