Türkiye Yaya geçidinde dehşet! 13 yaşındaki kız hastanelik oldu

Yaya geçidinde dehşet! 13 yaşındaki kız hastanelik oldu

Türkiye

Yaya geçidinde dehşet! 13 yaşındaki kız hastanelik oldu

Antalya'da yaya geçidinden geçerken hızla gelen bir aracın çarptığı 13 yaşındaki kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldrıldı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 16:41 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Antalya Caddesi'nde köprü istikametinden yapay şelale istikametine seyir halindeki Ayşe Aktaş’ın kullandığı hafif ticari araç, 13 yaşındaki R.S.B.'ye çarptı.

Görüntülerde, Aktaş'ın solundaki aracın yaya geçidine geldiğinde yayalara yol verdiği sırada, hızlanıp genç kıza çarptığı ortaya çıktı.

Kazada yaralanan R.S.B.’nin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, R.S.B. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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