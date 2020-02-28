Yaya ölümlerinin en büyük sorumlusu akıllı telefonlar

ABD Otoyol Güvenliği Derneği'nin dün paylaştığı yıllık verilere göre ülkede geçtiğimiz yıl yaya ölümleri son 30 yılın en yüksek oranına erişti. Kamuoyuyla paylaşılan verilerde, bunun en büyük sorumlusu olarak giderek artan alkol ve uyuşturucu kulanımı, mevsim normallerinin üstünde sıcak hava ile akıllı telefonlar gösterildi. 2019'da 6 bin 590 yaya, trafik kazalarında hayatını kaybetti, bu 1988'den beri görülen en yüksek sayı. CNN International'daki habere göre yayaların hayatını kaybettiği kazaların büyük kısmı geceleri yaşanıyor. 2009'den 2018'e kadar geçen 9 yıllık süreçte gece vakti trafik kazalarında hayatını kaybeden yayaların sayısı yüzde 67, gündüz yaşanan kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzde 16 oranında artış gösterdi. Söz konusu artışın en büyük nedenlerinden biri hava sıcaklığı olarak gösterildi. Habere göre sıcak hava, insanların dışarı çıkmak için güneşin batmasını beklemesine neden oluyor. ABD Otoyol Güvenliği Derneği tarafından yürütülen araştırmada, gece vakti aktivitelerinde ise alkol kullanımı ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

Arazi araçları bir başka neden

Araştırmaya göre yaya ölümlerindeki artışın bir başka nedeni ise artan akıllı telefon kullanımı. Akıllı telefonlar son yıllarda uyku eksikliğinden sosyal anksiyeteye kadar her konuda, birinci suçlu olarak anılıyor. Raporda, akıllı telefonların bilişsel ve görsel dikkat eksikliğinde hem yayalar hem de sürücüler açından etkili olan en büyük faktörlerden biri olduğuna dikkat çekiliyor. Son yıllarda popülaritesi artan, diğer motorlu taşıtlara göre daha iri yapıdaki arazi araçları da kazaların artmasındaki bir başka unsur olarak belirtiliyor.

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