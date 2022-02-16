Futbol Yayın ihalesinde sürpriz gelişme! Nihat Özdemir'den 'Süper Lig TV' açıklaması

Yayın ihalesinde sürpriz gelişme! Nihat Özdemir'den 'Süper Lig TV' açıklaması

Futbol

Yayın ihalesinde sürpriz gelişme! Nihat Özdemir'den 'Süper Lig TV' açıklaması

TFF ve Kulüpler Birliği bu günlerde yeni yayın ihalesiyle uğraşıyor. Olabilecek en iyi teklifi almaya çabalayan ekip, tatmin edici bir teklif gelmemesi halinde alternatif bir planı devreye sokacak. Kulüplerin de dekoder satacağı 'Süper Lig TV' projesi...

16 Şubat 2022, Çarşamba 12:01 Son Güncelleme:
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den son dakika açıklaması... Yayın ihalesi ile ilgili konuşan Özdemir, pazartesiye kadar yeni teklifler beklediklerini belirtirken gündemlerinde "Süper Lig TV" kurma fikri olduğunu da söyledi.


"Yeterli teklif gelmezse yapabiliriz"

Kulüplerimizin naklen yayın gelirlerinden daha fazla bütçe alabilmesi için seri olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Pazartesi günü daha yüksek tekliflerin gelmesini bekliyoruz. Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var.


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