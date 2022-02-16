TFF Başkanı Nihat Özdemir'den son dakika açıklaması... Yayın ihalesi ile ilgili konuşan Özdemir, pazartesiye kadar yeni teklifler beklediklerini belirtirken gündemlerinde "Süper Lig TV" kurma fikri olduğunu da söyledi.





"Yeterli teklif gelmezse yapabiliriz"

Kulüplerimizin naklen yayın gelirlerinden daha fazla bütçe alabilmesi için seri olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Pazartesi günü daha yüksek tekliflerin gelmesini bekliyoruz. Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var.











