2021-22 sezonu yayın hakları için TFF ile beiN Sports arasında yapılan pazarlıklar anlaşma ile sonuçlandı. 3 milyar TL talep eden kulüpler, beiN Sports’un kararlı tutumu sonucu 2 milyar 675 milyon TL’ye ‘Evet’ deyince, yeni sözleşme imzalandı.

Türk futbolunda son üç sezona damgasını vuran yayın krizi, bu sezon da yine beiN Sports’un istediği şekilde sona erdi. Ana sözleşme gereği, yayıncı kuruluştan 2021-22 sezonu için 3.3 milyar TL bekleyen ve bu talebini en son 3 milyar TL’ye çeken Süper Lig kulüpleri, beiN Sports’un ısrarlı tutumu sonunda 2 milyar 675 milyon TL’ye ‘Evet’ demek zorunda kaldı.

YILLIK ÜCRETİN YÜZDE 25’İ KADAR PEŞİN ÖDENECEK

Hürriyet'ten Tahir Kum'un haberine göre; 2020-21 sezonunda yayıncıdan 2 milyar 650 milyon TL alan kulüplerin 350 milyon TL’lik zam beklentisinin böylelikle sadece 25 milyon TL’si gerçekleşmiş oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nihat Özdemir ile beiN Sports CEO’su Yousef Al-Obaidly arasında 2021-22 sezonu için 2 milyar 675 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Anlaşma gereği sezonluk ücretin yüzde 25’ini peşin ödemesi gereken yayıncı kuruluş, bu paranın bir kısmını hesaba yatırırken, kalan bakiyeyi 30 Ağustos’a kadar tamamlayacağına dair söz verdi.

Yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı hemen hemen geçen sezon anlaşmaya varılan miktara ‘Evet’ demek zorunda kalan Süper Lig kulüplerinin en büyük umudu, şimdi geçen yıl yayıncı kuruluşa ödenen 300 milyon TL’lik Spor Toto katkısı. Kulüpler, “Bu defa bu para bizim olmalı” diyor. Yayıncı da, “Hayır, bizim olmalı” derdinde. Bunun için de yayıncı kuruluş, Süper Lig’in ismini ‘Spor Toto Süper Lig’ olarak açıklamayı düşünüyor. Bakalım bu para kime gidecek? Kısa zamanda öğreneceğiz.