Yayıncı kuruluş kısıtladı, takımlar paylaştı

Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların sona ermesi ile birlikte Galatasaray, Göztepe, Başakşehir, Kayserispor ve Fenerbahçe farklı paylaşımlarda bulundular.

İlk paylaşım Başakşehir'den geldi

Bu paylaşımların ilki Başakşehir Kulübü'nden geldi. İstanbul ekibi 2-0 kazandığı Antalyaspor karşılaşmasının ardından maçta da bir gol kaydeden Fransız futbolcusu Gael Clichy'nin Manchester City dönemine ait bir görüntü paylaştı. Görüntüde Clichy kaleci Hart'a sarılarak gol sevincini kutlaması yer alıyordu.





Başakşehir kulübü bu görüntüyü "Süper Lig maçlarımızdan görüntü paylaşamadığımız için, Clichy'nin bugünkü gol sevincinde Mert Günok'a koşuşunu size bu şekilde göstermek istedik." ifadeleriyle paylaştı.

Turuncu lacivertli kulübün bu paylaşımı yayıncı kuruluşun görüntülerinin telif hakları nedeniyle sosyal medyada paylaşılamamasına tepki olarak yorumlandı.

Göztepe'den gole özel çizim

Başakşehir'in ardından bu kez Göztepe Kulübü Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya attığı golü çizim olarak sosyal medya hesabından paylaştı.





Sarı kırmızılılar Başakşehir'in paylaşımına gönderme yaparak, "Biz de Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya kornerden attığı golü tüm futbolseverlere izletmek isterdik ama bu şekilde FULL HD olarak paylaşabiliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray ve Trabzon karşılaşması

Galatasaray Kulübü ise 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor karşılaşmasında Sörloth'un gol attığı pozisyonu çizgi film olarak sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1201520534560919552

Sarı kırmızılıların paylaşımında "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz." notu düşüldü.

Kayserispor'dan tartışmalı pozisyon

Kayserispor Kulübü, Beşiktaş 4-1 yenildiği mücadelede Gökhan Gönül'ün attığı gol öncesinde Caner Erkin'in çok tartışılan pozisyonunu "İkinci golden önceki tartışmalı pozisyon. Görüntü kullanamadığımız için kendimiz çizdik" ifadeleriyle çizim olarak paylaştı.





Bu akımdaki son paylaşım ise Fenerbahçe'den geldi.

Sarı lacivertliler 2-2 berabere kaldıkları Göztepe karşılaşmasında İzmir ekibinin kullandığı penaltı atışını ve Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maçta Emre Belözoğlu'nun kaçırdığı penaltı atışını çizgi olarak paylaştı.

Çizimlerle ihlaller ve incelemeler (!) başlığı ile yapılan paylaşımda Göztepe'nin penaltısı için 'İhlal var' Emre Belözoğlu'nun kulandığı penaltı atışı için ise 'İhlal bulunamadı' notu düşüldü.





Spor Arena