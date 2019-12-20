Süper Lig kulüpleri, oynadıkları maçların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştıklarında beIN Sports'un engeliyle karşılaşıyordu.

Bu durumdan şikayetçi olan kulüpler, maç pozisyonlarını ve golleri paylaşmak için oldukça yaratıcı yöntemlere başvurarak beIN Sports'u protesto etmişti.

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Kanal, yeni aldığı bir kararla kulüplere 'ayda 1 dakikaya aşmamak kaydıyla' ve hakem hatalarını içermemek şartıyla görüntü paylaşma hakkı verdi.

Ajansspor'un haberine göre tüm şartlar şöyle: