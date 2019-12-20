Yayıncı kuruluş, kulüplerin maçlardan görüntü paylaşmasına izin verdi
Türkiye Süper Ligi yayıncı kuruluşu beIN Sports, kulüplerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoları telif hakkı gerekçesiyle kaldırıyordu. Şirket, aldığı yeni kararla kulüplere belirli şartlarla görüntü paylaşma izni verdi.
Süper Lig kulüpleri, oynadıkları maçların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştıklarında beIN Sports'un engeliyle karşılaşıyordu.
Bu durumdan şikayetçi olan kulüpler, maç pozisyonlarını ve golleri paylaşmak için oldukça yaratıcı yöntemlere başvurarak beIN Sports'u protesto etmişti.
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Kanal, yeni aldığı bir kararla kulüplere 'ayda 1 dakikaya aşmamak kaydıyla' ve hakem hatalarını içermemek şartıyla görüntü paylaşma hakkı verdi.
Ajansspor'un haberine göre tüm şartlar şöyle:
- Yapılan paylaşımlar, ayda 1 dakikayı geçmeyecek.
- Verilen görüntüler hakem hatalarını içermeyecek.
- Paylaşılacak görüntü öncelikle beIN Sports’a gönderilecek, onay gelmesi halinde paylaşım yapılabilecek.
Medipol Başakşehir'in Sosyal Medya Koordinatör'ü Gökhan Yılmaz'ın twit'i https://twitter.com/gokhanyilmaz87/status/1207705329259159558