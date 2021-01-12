Dünya Yayıncı Martinez anlık 2 milyon izleyiciyle Twitch rekoru kırdı

Yayıncı Martinez anlık 2 milyon izleyiciyle Twitch rekoru kırdı

Dünya

Yayıncı Martinez anlık 2 milyon izleyiciyle Twitch rekoru kırdı

'David TheGrefh Martinez' isimli Twitch yayıncısı, dün yaptığı yayında anlık 2 milyon izleyiciye ulaşarak Twitch rekorunu kırdı.

12 Ocak 2021, Salı 12:44 Son Güncelleme:
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The Verge'de yer alan habere göre, İspanyol Twitch yayıncısı Martinez dün yaptığı Fornite yayını sırasında Twitch'teki canlı izleyici rekorunu 2 milyona ulaşarak kırdı. 

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Twitch'teki canlı izleyici rekorunu kıran Martinez, yayın sırasında Fortnite Yıldızları Serisi'ni oynuyordu. 

Martinez'den önceki bireysel izlenme rekoru 2018 yılında 635 binle kırılmıştı. 


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