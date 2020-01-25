Yayla çorbası tarifi: Yayla çorbası nasıl yapılır?
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve size hastalıklara karşı korunmada yardımcı olacak yayla çorbası tarifi oldukça lezzetli bir tariftir. Evde yayla çorbası tarifini oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilir ve şık sunumlar eşliğinde servis edebilirsiniz. Eğer yayla çorbası nasıl yapılır merak ediyor yada yayla çorbası tarifi arıyorsanız "yayla çorbası tarifi, yayla çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız yayla çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan yayla çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer yayla çorbası tarifi arıyorsanız ve yayla çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "yayla çorbası tarifi, yayla çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Yayla çorbası tarifi
Yayla çorbası malzemeleri
- 1 çay bardağı pirinç
- 7 su bardağı su
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yumurta
- Yarım çay bardağı un
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- Tuz
- Nane
Yayla çorbası yapılışı
Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, nane ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorba piştikten sonra altı kapatılır ve sıcak servis edilir.
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