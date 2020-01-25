Yayla çorbası tarifi: Yayla çorbası nasıl yapılır?

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Yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası malzemeleri

- 1 çay bardağı pirinç

- 7 su bardağı su

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 yumurta

- Yarım çay bardağı un

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- Tuz

- Nane

Yayla çorbası yapılışı

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, nane ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorba piştikten sonra altı kapatılır ve sıcak servis edilir.

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