Yayladan bir kamyon dolusu getirip dağıttılar
Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Antalya’da vatandaşlar dağdan getirdikleri karla kar şerbeti yaptı. Kaş ilçesi Sinekçi Mahallesi sakinleri geçen yıl hayatını kaybeden 3 kişi için mevlit okuttu
Mahallede yaşayan Mehmet Ali Hopa, kamyonuyla 1500 rakımlı Akdağ Girdev Yaylası’ndan kar getirdi. Kamyona yüklenen kar kütleleri, mahallede yapılan mevlitte yemekle birlikte kar şerbeti yapılarak vatandaşlara dağıtıldı.
POŞETLEYİP VERDİLER
Karın bir bölümü ise poşetlenerek vatandaşlara dağıtıldı. Dağdan getirilen karı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Karı getiren Hopa, "Geçen sene trafik kazasında hayatını kaybeden 3 çoban arkadaşımız için okutulan mevlide katkı için vatandaşlarımıza kar getirerek serinletmek istedik" dedi.
DHA