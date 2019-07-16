Yayladan bir kamyon dolusu getirip dağıttılar

Yayladan bir kamyon dolusu getirip dağıttılar Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Antalya’da vatandaşlar dağdan getirdikleri karla kar şerbeti yaptı. Kaş ilçesi Sinekçi Mahallesi sakinleri geçen yıl hayatını kaybeden 3 kişi için mevlit okuttu