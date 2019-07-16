Yayladan bir kamyon dolusu getirip dağıttılar

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Antalya’da vatandaşlar dağdan getirdikleri karla kar şerbeti yaptı. Kaş ilçesi Sinekçi Mahallesi sakinleri geçen yıl hayatını kaybeden 3 kişi için mevlit okuttu

16 Temmuz 2019, Salı 17:45 Son Güncelleme:
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Yayladan bir kamyon dolusu getirip dağıttılar

Mahallede yaşayan Mehmet Ali Hopa, kamyonuyla 1500 rakımlı Akdağ Girdev Yaylası’ndan kar getirdi. Kamyona yüklenen kar kütleleri, mahallede yapılan mevlitte yemekle birlikte kar şerbeti yapılarak vatandaşlara dağıtıldı.

POŞETLEYİP VERDİLER

Karın bir bölümü ise poşetlenerek vatandaşlara dağıtıldı. Dağdan getirilen karı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Karı getiren Hopa, "Geçen sene trafik kazasında hayatını kaybeden 3 çoban arkadaşımız için okutulan mevlide katkı için vatandaşlarımıza kar getirerek serinletmek istedik" dedi.

DHA

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