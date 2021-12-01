Türkiye Yaylakent Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alacak

Yaylakent Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alacak

Türkiye

Yaylakent Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alacak

Çankırı İli Yaylakent Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alacağını duyurdu.

01 Aralık 2021, Çarşamba 16:51 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Yaylakent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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