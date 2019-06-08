Yaz aylarında estetiğe rağbet artıyor

Yaza yenilenerek girmek isteyenler, tatile gitmeden önce estetik operasyonları yaptırarak hayalindeki görünüme kavuşmak istiyor.

Deniz sezonun açılması ile birlikte tatil planlarını yapanlar, tüm yıl aklında olan estetik operasyonlarını yaz dönemine bırakıyor. Daha iyi bir görünüm için yaz aylarında en fazla yaptırılan operasyonların başında vücut şekillendirme ameliyatlarından liposuction ve karın germe, meme ameliyatlarında ise meme büyütme & küçültme, meme dikleştirme geliyor.

Yaz aylarında fit bir görünüm isteyenler en çok liposuction ve karın germe ameliyatını talep ediyor. Karın, sırt, kalça ve bel bölgelerinde yağ birikimi fazla olanların tercihi ise liposuction oluyor. Vücut şekillendirmede en fazla başvurulan bu yöntemde ise son dönemde High Definition Liposuction adı verilen cerrahi konsept dikkat çekiyor. Bu yöntemde hastalarımız hem yağlarından kurtuluyor hem de atletik bir karın görünümüne sahip oluyor. Hızlı kilo alıp vermeler sonrasında karın derisinde çatlak ve gevşeklik olanlara ise karın germe ameliyatı öneriliyor. Son dönem trendleri arasında yer alan karın germe ameliyatı ile liposuctionın birlikte kullanıldığı lipoabdominoplasti ameliyatı ise özellikle sigara içen hastalarda daha güvenli bir ameliyat imkanı sunuyor.

Yaz aylarına girerken özellikle kadınlar meme büyütme ameliyatını da tercih ediyor. Kadınlar estetik görünümünün yanı sıra sağlık amacıyla da meme küçültme ve dikleştirme işlemlerine de başvurabiliyor.” dedi.



