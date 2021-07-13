Yaz aylarında ne kadar su tüketilmeli?

Yaz aylarında deniz, plaj, havuz ve dışarıda fiziksel aktivitenin artmasıyla çocuklarda su ve elektrolit kayıpları görülür. Su kayıpları oluşmaması için çocuğunuzu günde 2 litre (8-10 bardak) su tüketmeye teşvik edin. Sıvı alımı başta su olmak üzere ayran, kefir, taze sıkılmış meyve suları ve komposto gibi sıvılarla karşılanmalı. Çocuklara su içmeyi sevdirmek için renkli mataralar, bardaklar ve pipetler kullanabiliriz.

YAZ İSHALLERİNE DİKKAT!

Çocuklar yaz aylarında enfeksiyonlara ve ishallere daha sık ve kolay yakalanırlar. Çocuklarda uzun süren ishaller, vücuttan aşırı su ve kilo kaybına, yetersiz beslenmeye, ilerlemiş durumda ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Yaz ishallerinin en sık görülen nedeni kirli sulardır. Bu nedenle çocuğunuzun içtiği suyun temiz olduğundan emin olun. Şiddetli ishale yol açabilen rotavirüsden korunmak için çocuğunuza el yıkama alışkanlığını öğretin.

Pirinç pilavını tekrar ısıtmayın

Yaz aylarında sıkça görülen bir diğer problem olan gıda zehirlenmelerinin önüne geçebilmek için dikkat etmeniz gerekenler şunlar: Açıkta satılan besinleri satın almayın. Süt ve süt ürünlerinin soğuk zincirinin kırılmamış olmasına dikkat edin. k Paketli ve bilinen güvendiğimiz marka ürünlerinin son kullanma tarihine dikkat edin. k Sebze ve meyvelerin çok iyi yıkandığından emin olun. k Bozulma riski yüksek olan, et, tavuk , balık, süt gibi besinleri buzdolabında muhafaza edin. Pirinç pilavını tekrar tekrar ısıtmayın. Dondurulmuş gıda alışverişlerinizi evinize en yakın marketten yapın. Aksi takdirde aldığınız besinler eve gelene kadar bozulabilir.