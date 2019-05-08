Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları...

İşte, bu yaza damgasını vuracak muhafazakar giyim trendleri ve koleksiyonları…

Elegan ve stil sahibi kadının koleksiyonu

Refka’nın ilkbahar - yaz koleksiyonu, kadının bir gününü yansıtan parçalardan oluşuyor. Elegan ve stil sahibi kadının gün içinde, sokakta, sosyal hayatta, toplantılarda ve sonrasında katılacağı şık davetlerde ihtiyaç duyacağı her parça, bu koleksiyonda...

Doğaya saygılı duruş

Modest ve tesettür giyim dünyasının ünlü tasarımcılarından Rabia Z, bu özel koleksiyonunda sürdürülebilirlik temasını işliyor. Tüm parçaları dünyamıza saygılı, doğal ve nefes alan materyallerden tasarlanmış kıyafetler, hem dokusu hem de duruşuyla konforlu ve rahat bir his uyandırıyor.

Tüm detaylar tek koleksiyonda

Yaz, aynı zamanda nikah ve düğün mevsimi. Modanisa MWedding Koleksiyonu, gelin adaylarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlandı. 190 parçalık koleksiyonda, dantel ve saten kumaşlar dikkat çekiyor. Romantik ve bohem tarzın bir arada kullanıldığı, saflığı ışıltıyla cazibeleyen koleksiyon, özel anları büyülü bir atmosfere taşıyacak.

Genç, trendy, renkli!

Halima Aden’in sadece Modanisa için hazırladığı özel tasarım desen ve kumaşlardan oluşan ilk türban ve başörtüsü koleksiyonu tüm stillere hitap ediyor. Halima Aden, “Koleksiyonum ile dünyadaki tüm kadınları moda aracılığıyla ortak bir paydada buluşturmak istiyorum” diyor.

Modanisa.com’daki Ramazan ve yaz koleksiyonlarını keşfetmek için TIKLAYIN