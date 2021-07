Yaz aylarında zehirlenmelere dikkat !

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım konu hakkında bilgiler verdi.

Gıda kaynaklı hastalıkların en yaygın belirtilerinin mide krampları, bulantı, kusma, ishal, ateş ve baş ağrısı olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Bakteri, virüs ve parazitin türüne bağlı olarak kontamine olmuş besini yedikten bazen birkaç saat, bazen birkaç gün veya birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir. Çoğu insan tamamen iyileşir. Nadir olarak ölümcül olabilen beyin enfeksiyonları ve kan zehirlenmeleri görülebilir. Bazı basit kurallara uyarak besin zehirlenmelerinden korunmak mümkündür. Her zaman çapraz kontaminasyonu önlemek için et, balık, tavuk, yumurta gibi çiğ gıdaları pişirilmiş besinlerden, meyve ve sebzelerden ayrı tutun. Bıçak, doğrama tahtaları gibi aletleri çiğ yiyeceklerde kullandıysanız diğer yiyeceklerde kullanmayın. Ellerinizi, mutfak yüzeylerini, mutfak eşyalarını, yeniden kullanılabilir alışveriş çantalarını ılık ve sabunlu su ile sık sık yıkayın. Mutfağınızı ve yiyeceklerinizi zararlı böcek, haşere ve hayvanlardan koruyun. Her zaman pişirilen besinin iç sıcaklığını dijital bir yemek termometresi ile kontrol etmeye çalışın. Pişirilmiş besinlerin iç sıcaklıkları istenilen derecelerde olduğunda güvenlikle yenilebilir. Olması gereken bazı iç sıcaklık değerleri, dövülmüş et, kıyma 71C, artan yiyecekler, kemikli ve ayrılmış kanatlı parçalar 74C, bütün kümes hayvanları 85C, balık ve deniz ürünleri 63 C . Çorba ve sulu yemekleri tamamen piştiğinden emin olana dek kaynatın. ( 70C )

Temiz su kullanın. Ezik, çürük olmayan taze besinleri seçin. Çiğ yenen sebze ve meyveleri iyice yıkayın. Son kullanma tarihi geçen besinleri yemeyin. Pastörize, UHT süt gibi mikrop arındırma işleminden geçmiş besinleri tercih edin.

Pişmiş yemekleri oda ısısında 2 saatten fazla bırakmayın. Tüm pişmiş ve bozulabilen yiyecekleri hemen buzdolabına koyun. Donmuş besinleri oda ısısında bekleterek çözdürmeyin. Pişmiş yemekler tabağa konulana dek sıcak tutulmalıdır. ( 60C nin üzerinde ). Pişmiş yemeği tekrar ısıtırken tamamen ısınmasına dikkat edin. Artan pişmiş yiyecekleri 4 gün içinde tüketmeye çalışın.













Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.