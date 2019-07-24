Yaz aylarının makyaj trendleri

Makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar; doğal güzelliğinizi ortaya çıkaracak ufak dokunuşlarla, doğru ürünleri minimum şekilde uygulayarak, yok gibi görünen bir ten makyajıyla güne başlanabileceğini söyledi.

Makyajı uygulamadan önce mutlaka güneş koruyucu içeren ürünleri tercih etmek gerektiğini anlatan Akpınar, güzel bir cilde yapılacak en iyi yatırımın, güneşin zararlı ışınlarından korumaktan geçtiğini belirtti.

Püf noktaları da paylaşan ünlü makyöz “ Fondötenin altına uygulayacağınız yüksek faktörlü güneş kremi yağlı veya suya dayanıklı değilse, makyajınız da aynı doğrultuda kalıcı olmaz ve akar. Bu yüzden fondötenin altına mutlaka suya dayanıklı bir güneş kremi kullanmalısınız” dedi.

Plaj makyajında ince yapılı fondöten, bb krem veya renkli güneş koruyucuların daha etkili olduğunu belirten Hamiyet Akpınar, yaz aylarında yoğun ten makyajı yerine doğal ve sade görünümler tercih etmeniz gerektiğinin önemle altını çizdi.

Ciltte nemin önemine dikkat çeken Akpınar “Her zaman ve her yerde en güzel görünen cildin, en nemli cilt olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın! Yazın cildimiz su kaybettiği için bol su tüketmelisiniz ve cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz.” diyerek yaz aylarında nemli cildin önemine vurgu yaptı.



