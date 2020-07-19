Yaz bitmeden balkonların keyfini sürün

İşte size yetiştirmesi birbirinden kolay çiçekler için birkaç küçük öneri:

Sefanız olsun oh oh

Akşam sefası, gündüz sefası, aynı sefa... Bunlar kolayca yetiştirebileceğiniz çiçekler. Renkleriyle, güzellikleriyle bahçenizi, balkonunuzu şenlendirirler. Size de sefasını sürmek düşer.

Cebinde unutsan...

Akşam sefasının yetiştirmesi öyle kolay ki sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. “Tohumu cebinizde unutsanız orada çimlenir” demişti bir çiçeksever. Ama dikkat edilmesi gereken bir konu var. Akşam sefası istilacı bir tür. Bu yıl üç tohum ekseniz seneye aynı yere 300 tohum döküp ormanlaşabilir.

Suya batırın

Sarmaşık şeklinde büyüyen gündüz sefasının tohumlarını akşamdan sabaha suda bekletip ekmek, çimlenmeyi kolaylaştırıyor. Aynı sefa da ekildiği yere tohumlarını döküp yaz demeden kış demeden açmaya devam eden şifalı bir tür. Yağı ve kremi cilt sorunlarından eklem ağrılarına kadar pek çok şeye fayda sağlıyor.

Burnunuzun dikine gidin

Balkonunuz, bahçeniz dar mı? Size “Burada bir şey yetiştirilmez, küçücük yer” mi diyorlar. Takmayın kafaya. Duvarlara dikey yerleştireceğiniz saksılar için fazla alana ihtiyacınız olmaz. Sadece biraz yaratıcılık ve emekle rengarenk çiçeklerle dolu duvarlar ortaya çıkarabilirsiniz. Dinlenmek, okumak, sosyal medyada gezinmek, dostlarla sohbet için güzel bir ortamınız olur.

Meyve ağaçlarının bakım zamanı

Temmuz, meyve bahçelerinin bakım zamanı. Bu dönemde yapılan bakım, verim ve kaliteyi etkiliyor. Bahçenizde meyve ağacı varsa yabancı ot kontrolü, budama ve sulama işlerini ihmal etmeyin.

Kuşlara davetiye

Bahçenizi düzenlerken sadece ne ekeceğinizi değil, kimleri ağırlamak istediğinizi de düşünebilirsiniz. Mesela kuşlar… Onlar için de yuvalar ekleyip bahçenizi güzelleştirmeyi unutmayın.