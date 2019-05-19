Yaz dostum ve Şampiyonlar Ligi müzikli kutlama!

Yaz dostum ve Şampiyonlar Ligi müzikli kutlama! Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da maç sonu hoparlörden ‘Yaz dostum’ ve ‘Şampiyonlar Ligi’ müziği çalındı