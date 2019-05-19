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'Yaz Dostum' ve 'Şampiyonlar Ligi' şarkılarıyla kutladılar

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da maç sonu hoparlörden ‘Yaz Dostum’ ve ‘Şampiyonlar Ligi’ müziği çalındı

19 Mayıs 2019, Pazar 21:49 Son Güncelleme:
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'Yaz Dostum' ve 'Şampiyonlar Ligi' şarkılarıyla kutladılar

Medipol Başakşehir’i sahasında 2-1 mağlup ederek ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da maç sonu büyük sevinç gösterileri yaşandı.

Hakem Cüneyt Çakır’ın bitiş düdüğüyle birlikte havai fişek gösterilerinin yaşandığı kutlamada stat hoparlöründen de Barış Manço’nun ‘Yaz Dostum’ şarkısı çalındı. 

Öte yandan bu parçanın ardından 'Şampiyonlar Ligi' müziği de hoparlörden taraftarlara iletildi. 

İSTANBUL (İHA)

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