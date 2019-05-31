Yaz geldi, İstanbul'a döndüler Geçen yıl ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğünle Miami'de evlenen, bu yaz Türkiye'de de düğün yapacaklarını açıklayan oyuncu Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı