Yaz geldi, İstanbul'a döndüler
Geçen yıl ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğünle Miami'de evlenen, bu yaz Türkiye'de de düğün yapacaklarını açıklayan oyuncu Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı
Kış aylarını Amerika'da geçiren, yaz aylarında Türkiye'ye dönen Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, yazın gelmesiyle birlikte soluğu İstanbul'da aldı.
El ele çıktıkları alışveriş turuna Markalar Sokağı'nda devam eden ikili, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek yorgunluk kahvesi içti.