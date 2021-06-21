Yaz, gün dönümü ve Yengeç burcu

Yengeç burçlarının doğum günü kutlu olsun!

Zodyak’ın 4. burcu olan Yengeç, su grubunun ilk burcudur. Öncü bir burçtur. Mevsim geçişini anlatır. 21 Haziran’da Güneş’in Yengeç burcuna geçmesi aynı zamanda yeni bir mevsimin başladığını müjdeler. Güneş ışınlarının Yengeç dönencesine dik açıyla düşmeye başlamasıyla Kuzey Yarım Küre’de ‘‘Gün dönümü’’ yani en uzun günü yaşarız. Yaz artık gelmiştir!

Yengeç burcu, Zodyak’ın en duygusal, en hassas burcu olmasıyla ünlenmiştir. Yönetici gezegeni Ay gibi, his ve sezgileri, duygusal eğilimleri, beslenme, büyütme ve koruma içgüdüsünü anlatır.

Yengeç burcu mitolojisi

Yengeç burcunu Yunan mitolojisinde Herkül’ün bir deniz canavarı olan Hydra ile olan savaşında görüyoruz. Çok başlı bir canavar olan Hyra ile dövüşürken Herkül’ün ayaklarına bir yengeç saldırır ve ısırır. Sinirlenen Herkül yengeci ezer ve akabinde canavar Hydra’yı öldürmenin yolunu bulur. Bunun üzerine yengeci Herkül’e saldırması için gönderen ezeli düşmanı Tanrıça Hera, yengeci gökyüzünde bir takımyıldızı yapar.

Güneş Yengeç burcunda kendini nasıl ifade eder?

Astrolojide kişiliğimizi ifade eden gösterge olan Güneş, Yengeç burcunda hassas ve duygusal kimliğimizi öne çıkartır. Duyarlı, geçmişe önem veren, ailesini ve evini ön planda tutan, koruyan ve gözeten bir yapı çizer. Güçlü sezgileri ile etrafındaki kişilerin ihtiyaçlarını sezen ve destek olan biri olarak karşımıza çıkar. Mantıklı kararlardan çok, duygusal kararlar almaya meyillidir.

Yönetici gezegeni Ay’dan gelen güçlü motivasyon sayesinde annelik içgüdüsü ile hareket eder. Sevdiklerini beslemek, korumak ister. Evine bağlıdır. Ailesinden ve arkadaşlarından mümkün olduğunca sevgi ve ilgi görmek ister. Yengeç burcunun en temel ihtiyacı olan bu duygusal güvenceyi bulamazsa içine kapanabilir ve çevresine küsebilir.

Güneş’in Yengeç burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?

Güneş’in 21 Haziran–22 Temmuz arası seyahat edeceği Yengeç burcunun yükselen burcumuza göre etkilerine bakacak olursak;

Yükselen Koç: Güneş 4.evinizi aydınlatacağı için eviniz ve büyükleriniz ile ilgili konularda ön plana çıkabilir.

Güneş 4.evinizi aydınlatacağı için eviniz ve büyükleriniz ile ilgili konularda ön plana çıkabilir. Yükselen Boğa: Güneş 3.evinizi aydınlatacağı için kısa seyahatleriniz veya yakın çevreniz ve iletişim ile ilgili konular ön plana gelebilir.

Güneş 3.evinizi aydınlatacağı için kısa seyahatleriniz veya yakın çevreniz ve iletişim ile ilgili konular ön plana gelebilir. Yükselen İkizler: Güneş 2.evinizi aydınlatacağı için maddi gelirleriniz ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Güneş 2.evinizi aydınlatacağı için maddi gelirleriniz ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yükselen Yengeç: Yengeç yükselen burcunuz olduğu için kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkıp aydınlanabilir.

Yengeç yükselen burcunuz olduğu için kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkıp aydınlanabilir. Yükselen Aslan: Güneş 12.evinizi aydınlatacağı için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları ayrıca sağlığınız ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Güneş 12.evinizi aydınlatacağı için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları ayrıca sağlığınız ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Yükselen Başak: Güneş 11.evinizi aydınlatacağı için arkadaşlarınız ve sosyal gruplardaki iletişiminizde daha aktif olacağınız bir dönem başlayabilir.

Güneş 11.evinizi aydınlatacağı için arkadaşlarınız ve sosyal gruplardaki iletişiminizde daha aktif olacağınız bir dönem başlayabilir. Yükselen Terazi: Güneş 10.evinizi aydınlatacağı için kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir.

Güneş 10.evinizi aydınlatacağı için kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Yükselen Akrep: Güneş 9.evinizi aydınlatacağı için yabancılarla yapılan işleriniz, yurtdışı seyahatleri veya yükseköğrenim ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Güneş 9.evinizi aydınlatacağı için yabancılarla yapılan işleriniz, yurtdışı seyahatleri veya yükseköğrenim ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Yükselen Yay: Güneş 8.evinizi aydınlatacağı için ortaklaşa gelirleriniz, banka ve kredilerle ilgili konular hayatınızda ön plana gelebilir.

Güneş 8.evinizi aydınlatacağı için ortaklaşa gelirleriniz, banka ve kredilerle ilgili konular hayatınızda ön plana gelebilir. Yükselen Oğlak: Güneş 7.evinizi aydınlatacağı için ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili konular ön plana gelebilir.

Güneş 7.evinizi aydınlatacağı için ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili konular ön plana gelebilir. Yükselen Kova: Güneş 6.evinizi aydınlatacağı için günlük işleriniz, varsa çalışanlarınız ve sağlığınızı ilgilendiren konularda gelişmeler yaşanabilir.

Güneş 6.evinizi aydınlatacağı için günlük işleriniz, varsa çalışanlarınız ve sağlığınızı ilgilendiren konularda gelişmeler yaşanabilir. Yükselen Balık: Güneş 5.evinizi aydınlatacağı için hobileriniz, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konular ön plana çıkabilir.

Hepinize sağlıklı, sevgi dolu bir hafta ve muhteşem bir yaz mevsimi diliyorum.