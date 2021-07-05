Yaz güneşinde muhteşem dekolteler için 10 sır

Göğüsleri dik tutan sanıldığı gibi kaslar değil, göğüs altından çeneye kadar uzanan deri yelpazesi. Dekolte bölgesi, zamanla yer çekimi, yaşlanma, sık kilo alıp verme, doğum, hormonal değişimler, emzirme, yanlış sutyen kullanımı gibi nedenlerle eski diri ve dik görünümünü yitiriyor. Yapısında hiç kas olmayan tamamen yağ ve süt bezlerinden oluşan göğüsler, zamanla yer çekimine yenik düşüyor. Neyse ki meydana gelen deformasyonları sağlığı riske atmadan gidermenin yolları var. Egzersizler, masaj ve kozmetik ürünler bu konuda size yardımcı olacak.

Güzel bir dekoltede belirleyici olan, ölçüler değil. Önemli olan gergin ve bakımlı bir görünümdür.

DOĞRU SUTYEN KULLANIMI

Dantelli ve ince askılı sutyenler, her zaman cazip görünür; ancak sutyen seçerken, ihtiyaç ve sağlık göz önünde bulundurulmalı. Spor yaparken, zıplamalara karşı koruyucu ve sıkı sutyen tercih edin. Günlük kullanımda ise sıkı ve göğüsleri baskı altına alan modellerden kaçının. Göğse tam oturan ve cildin nefes almasını sağlayan pamuklu kumaştan üretilen sutyenler her zaman daha sağlıklıdır. Satın almadan önce mutlaka deneyin ve sutyen alışverişinde asla ucuza kaçmayın.

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SPORLA KISA SÜREDE İYİLEŞTİRİN

Yüzme ve su jimnastiği dekolte bölgesini güzelleştirmek için ideal sporlar. Göğüsleriniz büyükse jogging, koşu ve savunma sporlarından uzak durmalısınız. Önemli olan sırt kaslarını ve pazuları güçlendirmek.

Duruş tarzınız, dekolte bölgenizin güzel görünmesinde çok etkili bir unsur. Sahip olduklarınızı göstermekten kaçınmayın! “Karın içeri, göğüs dışarı” kuralına uyun. Oturma pozisyonunda sandalyeye sırtınızı dayayarak dik oturun.

DEKOLTENİZİ İYİLEŞTİRİN

Çok sıcak su ile duş almayın. Her banyodan sonra soğuk su ile masaj yapın. Üstsüz güneşlenmeyin. Göğüs şeklinize uygun sutyen kullanın. Sutyensiz spor yapmayın. Sürekli yüzüstü yatmayın. Çok sık kilo alıp vermemeye çalışın. Düzenli olarak nemlendirici bir krem ile masaj yapın. Özellikle boyun, omuz ve kolları çalıştıran egzersizleri tercih edin.





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İŞTE DEKOLTEYİ GÜZELLEŞTİREN 10 ADIM

Göğüsleri geliştiren ve güzelleştiren ana masaj bölgeleri göğüs, boyun ve omuzlardır.

Soğuk su masajı: Her gün düzenli olarak yapılan soğuk duş ya da buz masajı, bağ dokusunu güçlendirir ve göğüslerin formda kalmasını sağlar. Soğuk suyun dolaşımı canlandırıcı ve cilde gerginlik veren etkisi var. Dokuları sıkılaştırıyor ve gevşemeyi önlüyor. Banyodan sonra birkaç dakika göğüslerinizi soğuk duşa tutun.

Avuç içi masajı: Avuç içlerinizi göğsünüzün üstüne koyup sağ elinizi saat yönünde sol elinizi de tam tersi yönde çevirerek göğüslerinizi ovun.

Elma masajı: Meyve asitleri ve C vitamini kolajen üretimini harekete geçirir ve küçük kirleri temizler. Elmayı dilimleyin, dekoltenize yerleştirin. 20 dakika bekletin, soğuk suyla durulayın.

Yağ masajı: Yağ ile uygulanan masaj bağ dokusunu kuvvetlendirir. Ellerinize aromatik vücut yağı sürün, sağ elinizle sol göğsünüzü, sol elinizle de diğer göğsünüzü ovarak masaj yapın.

Boyun masajı: Boynunuza yumuşak dokunuşlarla daireler halinde yapacağınız masaj, tiroid bezlerinin çalışmasına yardımcı olarak göğüsleri geliştirir.

Dekolte egzersizleri: Sıkı ve dik göğüslere kavuşmak için her gün düzenli olarak egzersiz yapmalısınız.

Avuç egzersizi: Bağdaş kurun ve oturun. Omuzlarınız gevşek halde, kollarınız göğüs seviyesinde, avuçlarınız iç içe gelecek şekilde ellerinizi birleştirin; avuçlarınızı birbirine doğru itin. 20 kez tekrar edin.

Şınav: Emekleme pozisyonunda diz ve ellerinizi yere koyun. Bacaklarınızı kalça seviyesine kadar havaya kaldırıp çapraz hale getirin. Dirseklerinizi bükerek gövdenizi yere doğru indirin. Birkaç saniye bekleyip başlangıç pozisyonuna dönün. 20 kez tekrar edin.

Bacak egzersizi: Yere sırtüstü uzanın ve omuzlarınızı yere değdirin. Bacaklarınızı havaya kaldırıp çapraz hale getirin. Kollarınızı vücudunuza paralel şekilde yana uzatın; sonra da ellerinizi birleştirin. 20 kez tekrar edin.

Havlu egzersizi: Elinize bir havlu alarak çamaşır sıkar gibi havluyu bükün. Her gün en az 25 kere tekrar edin.





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