Yaz hamileleri ne yemeli?

Yazın olmazsa olmazı: Su

Hamilelik günlük sıvı ihtiyacının arttığı bir dönemdir ve yaz aylarında ihtiyaç daha da artar. Hamilelik döneminde tüketilen su miktarı bebeğinizin yaşamını sürdürdüğü amniyotik sıvının hacmini etkiler. Bu sıvıdaki yetersizlik akciğerlerin gelişimini olumsuz etkiler, bebeğin hareket yeteneğini azaltır ve yapısal bozukluklara yol açar. Bu nedenle yaz aylarında en az 3 lt su tüketmelisiniz.

Ayran iç ferahla

Öğünlerinize ayran, naneli kefir gibi sağlıklı içecekler eklemek hem sıvı ihtiyacınızın hem de bebeğin iskelet yapısının gelişimi için gerekli olan kalsiyum ihtiyacınızın karşılanmasına destek sağlar. Bununla birlikte, günde 1 adet sade maden suyu tüketerek terle kaybettiğiniz mineralleri yerine koyabilirsiniz. Ancak bu noktada tercih ettiğiniz maden suyunun sodyum içeriğinin 300 mg/L’den az olmasına dikkat etmelisiniz.

Karpuz geldi hoş geldi

Her zaman olduğu gibi yaz aylarında da mevsimine uygun beslenerek hem sağlığınıza hem bütçenize hem de doğaya katkı sağlayabilirsiniz. Yaz aylarında çilek, kiraz, yeni dünya, karpuz, erik, vişne, kavun, karpuz, dut, böğürtlen, ahududu, şeftali, nektarin, incir gibi meyveleri ve bezelye, kabak, patlıcan, bakla, domates, taze fasülye, semizotu, bamya gibi sebzeleri beslenmenize ekleyerek sıvı, vitamin, mineral ve lif ihtiyacınızın karşılanmasına destek sağlayabilirsiniz. Yaz denince ilk akla gelenlerden olan ve %92 oranında su içeriğiyle sıvı ihtiyacını karşılamaya destek sağlayan karpuza değinmeden geçmeyelim. Bu meyveyi tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmelisiniz. 3 üçgen dilim karpuz (150 g) 1 porsiyon meyveye eşdeğerdir. Karpuzu tüketirken yanına çok yakışan peyniri de ekleyerek hem kan şekerinizin daha dengeli yükselmesini sağlayabilir hem de daha uzun süre tok kalabilirsiniz.

Zehirlenmelere dikkat!

Yaz aylarında artan hastalıklardan biri olan besin zehirlenmelerinden korunmak potansiyel riskli et, tavuk, balık, yumurta gibi besinlerin tazeliğinden, iyi pişmiş olmasından, saklama ve hazırlama koşullarından emin olmalısınız.

Yaz aylarında yumurta tüketemeyenler

Yumurta anne sütünden sonraki en kaliteli proteindir ve hamilelik döneminde her gün en az 1 tane tüketilmelidir. Yaz döneminde yalnız başına yumurta tüketmek sizi rahatsız ediyorsa krep, sebzeli muffin gibi yumurta içeren alternatifleri deneyebilirsiniz. Tam buğday unlu krep: Bir kapta 1 adet yumurta ve 1 kahve fincanı sütü iyice çırpın. Üstüne 2 yemek kaşığı tam buğday unu ve tuz ekleyin. Elde ettiğiniz hafif akışkan krep hamurunu tavada önlü arkalı pişirin.

Dondurmasız yaz olur mu?

Siz de dondurmasız yaz geçmez diyenlerdenseniz rafine şeker içeren ve bol kalorili dondurmaları tüketmek yerine kendi sağlıklı dondurmanızı yapabilirsiniz. Ev yapımı çilekli-muzlu dondurma; 2 adet dondurulmuş muz ve 6 adet dondurulmuş çileği robottan geçirin ve üzerine 1 yemek kaşığı süt ekleyin tekrar robottan geçirin. Son olarak 30 dk buzlukta bekletin ve afiyetle tüketin.



