Yaz iştahsızlığı varsa yemek için zorlamayın

Her dönemde olduğu gibi yaz aylarında da çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesi önem taşır. Beslenme düzeninde 5 ana besin grubu mutlaka yer almalı: Ekmek ve tahıl grubu, Sebze ve meyve grubu, Et grubu, Süt grubu, Yağ grubu. Yaz aylarında öğün sayısı çoğu zaman ikiye iniyor. Öğünler arasında en değerli öğün kahvaltıdır, yaz aylarında da kahvaltı önemini korur. Büyüme ve gelişme dönemi devam eden çocukların kahvaltısında şubesinler yeralmalı: Demir, kalsiyum ve karbonhidrat bakımından zengin olan yumurta, Süt ve süt ürünleri, Zeytin veya ceviz gibi sağlıklı yağlar, Tam buğday ekmeği, Lif alımını desteklemek için domates, salatalık, yeşil biber gibi sebzeler, Klasik kahvaltıdan sıkılan çocuğumuza smoothieler, yulaf- süt karışımları, pankekler, muffinler...

SİZİN KADAR YEMESİNİ BEKLEMEYİN

Yaz aylarında sıcak hava ile birlikte iştahta azalma yaşanabilir ve çocuk yemek yemeyi reddedebilir. Bu durumda zorla yemek yedirmeyin. Size oranla daha küçük porsiyonlarla doyacağını kabul edin. Unutmayın, yediklerinizin sadece üçte biri çocuğunuz için yeterlidir. Çocuklarınıza gün içinde hangi besinlerden ne kadar yemesi gerektiğini ve en önemlisi neden yemesi gerektiğini öğretin. Örneğin, o gün hiç kalsiyum kaynağı besinlerden tüketmediyse, “Bugün kalsiyumlu besin tüketmedin. Güçlü kemikler için peynirli makarna yapacağım. Peynirdeki kalsiyum ihtiyacını karşılayacak” deyin. Yemek yemeyi çocuğunuz için daha eğlenceli hale getirin, yemek hazırlarken size yardım etmesi için onu teşvik edin.

ŞEKERLİ YİYECEKLERE FREN

Şekerli besinlerin sık tüketilmesi diğer besinlere isteksizliğe, gereksiz yere boş kalori alımına, fazla kiloya ve diş çürüklerine neden olur. Çocuğunuzun tatlı seçimini siz yönlendirmeye çalışın; sütlü tatlılar, ev yapımı dondurma ve şekersiz kek ya da kurabiye alternatifleri sunun. Böylece paketli ürünlere olan isteklerini azaltabilirsiniz. Örneğin, ara öğünde sunacağınız az şekerli sütlaç hem kalsiyum ihtiyacını karşılar hem de pirinçten gelen B grubu vitaminlerle dengeli bir öğün sunar. Şeker tüketimini azaltmak için şu önlemler de yardımcı olabilir: Öğün saatlerinin düzenli olmasına özen gösterin. Besleyici değeri yüksek besinleri tüketinceye kadar tatlıyı sofraya getirmeyin ya da göz önünde bulundurmayın. Fazla miktarda çikolata ve şekerli besin tüketiminin zararlarını çocuğunuza anlatın. Dr. Diyetisyen Gamze Şanlı Ak anlatıyor.

HAREKET ETMEYE TEŞVİK EDİN

Çocuğunuzu fiziksel aktivitesini artırması için her zaman destekleyin, ona örnek olun, beraber egzersiz yapmaya çalışın. Küçük yaşlarda edinilen alışkanlıklar ileride de devam edecek alışkanlıklardır. Günlük aktiviteler, daha sağlıklı ve dinç bir birey olarak büyümesini sağlar. Bisiklet sürmek, basketbol, tenis, futbol, fitness, dans, yüzme... Çocuğunuz hangi egzersizi yapmaktan daha çok hoşlanıyorsa onu yapmaya teşvik edin. YARIN: Yaz ishallerine karşı dikkatli olun