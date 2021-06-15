Her yıl okulların kapanmasının ardından açılan Kuran kursları, binlerce öğrenciye dini konularda eğitim vermeye devam ediyor. Okulların 2 Temmuz itibariyle kapanacağı haberinin ardından gözler 2021 yaz Kuran kurslarının açılacağı tarihe çevrilmişti. Diyanet’ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl yaz Kuran kursları 2021 yılında online ve yüz yüze olarak hayata geçecek…

YAZ KURAN KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Yaz Kuran kursları 5 Temmuz Pazartesi günü itibariyle açılacak.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs edeniyle sadece online olarak devam eden yaz Kuran kursları bu yıl hem online hem de yüz yüze şeklinde eğitimlerine devam edecek.

DİYANET 2021 YAZ KURAN KURSLARININ AÇILACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları’ belirlendi. Buna göre bu sene yaz Kur’an kurslarına yönelik alınacak hazırlıklar ve tedbirlere yönelik çalışma esasları 81 İlin Müftülüklerine gönderildi.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ONLİNE VEYA YÜZ YÜZE OLACAK

Yaz Kuran kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur’an kursuna yüz yüze olarak ya da başvuru yapabilirken bu yal grubuna yalnızca yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını internet sitesi üzerinden ya da yüz yüze gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre çevrimiçi veya yüz yüze olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların internet sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise yalnızca çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kuran kurslarına engelli ve 7 yaş üzeri vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.

YAZ KUR'AN KURSLARI 20 AĞUSTOS'TA BİTECEK

Her yıl okulların kapanmasının ardından kapılarını öğrencilere açan yaz Kuran kursları bu sene de Covid-19 önlemleri kapsamında yaş gruplarına göre yüz yüze veya online eğitim şeklinde faaliyetlerine devam edecek.

Bu yıl 5 Temmuz ile 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tek dönem şeklinde açılacak yaz Kuran kurslarına başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kur’an kursları, camiler ya da ‘www.diyanet.gov.tr’ üzerinden yapılabilecek.