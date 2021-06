Yaz müjdesi: Güneş Yengeç burcunda

Zodyak kuşağında bulunan 12 burcun içinde Yengeç, duygular odaklı olan bir burçtur. Üst oktavdan yansıttığı duyguları onun hassas, sevgi dolu, şefkatli, empatik ve anlayışlı doğasını ortaya koyar. Yengeç burcunun duygu odaklı doğası onun içinde taşıdığı anaçlığının en önemli kaynağıdır. Bu burcun yüklendiği anaçlık, eski astrologlara dünya âleminin başlangıcını sembolize eden bir burç olduğunu düşündürmüştür.

Yengeç evren üzerinde varlığını en fazla sevgi ile ilintileyen bir burçtur. Bu burç kendinde barındırdığı koşulsuz sevgi anlayışıyla diğer kişiler ile olan ilişkilerinde uyum, nezaket, yumuşak başlılık, anlayış ve merhamet duygusu içinde bulunacaktır. Duygusal bağlar kurma güdüsü oldukça yüksek olan Yengeç, güçlü sezgileri ve güçlü empati becerisi ile başkalarının duygularını kolayca anlayacak ve onların duygularına duygudaşlık yapacaktır. Başka hiçbir burç Yengeç burcunun taşıdığı empati yeteneğinin sınırına kadar yükselemez. Bu durum, Yengeç burcu kişisinin duygusal hassasiyetini ortaya koyan bir yönü olduğu kadar, zaman zaman fazla duygusal empati kurmanın getirdiği bir olumsuzluk olarak ortaya çıkacak ve kendi kimliğini diğer kişilerin kimliği içinde kaybetme, çevresinde gelişen olayların içinde duygusal dalgalanmalara düşme benzeri olumsuzluk yaratan psikolojik süreçlere girmesine yol açabilecektir.

Yengeç burcunun yönetici gezegeni Ay’dır. Ay, ruhumuzun en temel güdülerini yansıtan enerjisi ile bu burcun herkese ve her şeye karşı beslediği koruyucu, kollayıcı, büyüten, besleyen, barındıran, anaçlık eden prensibin bir nevi bedenlenmiş halinin yansıtıcısı olur. Sert bir kabuğun altında yumuşak bir kalp barındıran sembol taşıyan Yengeç burcu için duygusal bağlar her zaman öncelikli önem taşır. Güçlü bir aidiyet ihtiyacı içinde olan bu burç aile bağlarına düşkünlüğü ile bilinir. Yengeç kişisi için, ailesi ve duygusal bağ kurduğu her bir kimse onun koruma alanına dahil etmiş olduğu kişidir. Kendisi de bu alan içinde aidiyet hissi ile davranacak ve sahiplenicilik, koruyuculuk, besleyicilik içeren davranışlarına aynı şeklide sahiplenici, koruyucu duygular ile karşılık verilmesini bekleyecektir. Güvenlik içinde olma ihtiyacı oldukça yüksek olan bu burç, duygularını, hislerini açıkça ortaya koymaktan çekinecek, dolaylı yollar ile sevgisini ifade etmeye yönelecek ve kırılgan, alıngan, hassas yapısını sert kabuğunun altında gizleyecektir. Koruma güdüsü yüksek olan bu burç kişisi için koruması altına almış olduğu kişilerin güvenliğinin tehlikeye düşmüş olması, kendi güvenli alanını terk etmeyi göze alacağı tepkisel savunma içeren bir davranış biçimini alacaktır. Yengeç burcu kişisi, kendi içinde taşıdığı sevgiyi ifade etmekten çekinmemeyi, kırılgan yüzünü korkmadan kabuğunun dışına çıkarmayı öğrendikçe, duygu dünyasındaki hızlı değişimlerinin daha az etkisinde kalacak ve ruhsal bütünlüğünü sağlayabilir olacaktır.

Her türlü bakım, şefkat, ilgi gerektiren işler Yengeç burcunun kapsama alanına girer. Beslemek, büyütmek güdüsü bu burcu çocuk bakımı, eğitimi, anaokulu öğretmenliği ya da yine benzer güdüler ile yiyecek, içecek hazırlama, restoran işleri türünden mesleklere çekebilecektir. Dekorasyon işleri, mimarlık yine bu burç kişisi için mesleki alan halini alacak olabilir. Geçmiş ile olan bağlarını sürekli güçlü tutmak isteyen Yengeç burcu, nostaljik temalar ile ilgili olacaktır. Antikacılık ve tarih bu burç kişinin hobisi ya da mesleki seçimi olarak gelişebilir. Yengeç burcu medikal astrolojiye göre, vücutta sindirim organları, mide ve göğüs bölgesinin yöneticisidir.

