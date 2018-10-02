Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Saatler geri alınacak mı?

Uzun süredir "Saatler geri alınacak mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyordu. Özellikle yaz saati uygulamasından sabah saatlerinde mağdur olanlar bir açıklama bekliyordu. Herkes 28 Ekim'de saatlerin geri alınacağını düşünürken bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karara göre "Gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırılmıştır" denildi. Yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLMEYECEK

Resmi Gazete'de yer alınan kararla birlikte saatler geri alınmayacak ve yaz saati uygulaması her yıl devam edecek.

TÜRKİYE ARTIK GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra'nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT'den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER

Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir.

Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda

Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen

Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan

Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün