Magazin Yaz sezonunun nabzı Kanal D ekranlarında

Yaz sezonunun nabzı Kanal D ekranlarında

Magazin

Yaz sezonunun nabzı Kanal D ekranlarında

Her zaman olduğu gibi magazin hayatının nabzı Kanal D ekranlarında. Magazin D, 5 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 12:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yaz sezonunun heyecanı yine Magazin D Yaz’da yaşanacak. Tara Devries’in sunumuyla “Magazin D Yaz”, 05 Temmuz Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de ekrana gelecek. Programda, özel röportajlar, davetler, Bodrum ve Çeşme’den canlı bağlantılar, konserler ve gündem değiştirecek en yeni magazin haberleri yer alacak. Ünlüler dünyasında olup bitenler, tatil beldelerinden en sıcak ve özel görüntüler ‘Magazin D Yaz’ ile hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D’de...

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
3 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Dijital flörtte sorulması gereken 20 önemli soru
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Kasan kaslar
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Olmadı Merve
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
28 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kim korkar korkudan!
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Berksan: Hande Yener'le aramıza para giremez!