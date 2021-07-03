Yaz sezonunun nabzı Kanal D ekranlarında

Yaz sezonunun heyecanı yine Magazin D Yaz’da yaşanacak. Tara Devries’in sunumuyla “Magazin D Yaz”, 05 Temmuz Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D’de ekrana gelecek. Programda, özel röportajlar, davetler, Bodrum ve Çeşme’den canlı bağlantılar, konserler ve gündem değiştirecek en yeni magazin haberleri yer alacak. Ünlüler dünyasında olup bitenler, tatil beldelerinden en sıcak ve özel görüntüler ‘Magazin D Yaz’ ile hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D’de...