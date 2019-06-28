Yaz sıcaklarında rahat uyuma rehberi
Yaz mevsimini seviyoruz ancak aşırı sıcaklar bastırdığında geceleri uyumak oldukça zor hale geliyor. Peki sıcaktan uyuyamamanın hiç çözümü yok mu? İşte cevabı...
Aşırı sıcaklarla mücadele ettiğimiz şu günlerde uzmanlar bu havada rahatça uykuya dalabilmenin yollarını açıkladı. İşte o yöntemler:
● Evi serin tutmak için pencereleri kapalı tutun.
● Yatak odasındaki tüm elektrikli cihazları kapatın.
● Cildinizi nemlendirin.
● Yüzünüze, boynunuza soğuk su püskürtün.
● Pamuklu pijama giyin.
● Yatmadan 3 saat önce baharat tüketmeyin.
● Eşinizden ayrı uyuyun.
● Soğuk değil ılık duş alın.
● Ayaklarınızı örtmeyin.
● Vantilatörün önüne bir kova dolusu buz koyun.
● Ellerinizi ve ayaklarınızı soğuk suyla yıkayın.
● Proteinli gıda tüketmeyin.
● Akşam değil sabah egzersiz yapın.
● Gece az su için.
● Alt katlarda uyuyun.
● Nemli kıyafet giyin.