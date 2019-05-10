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Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

Yaz mevsimi yavaş yavaş göz kırpıyor. Öğrenciler de yazın gelişini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü haziran ayında okullar kapanıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli ise okulların kapanma tarihini araştırmaya şimdiden başlamış durumda...

10 Mayıs 2019, Cuma 12:09
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Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor?

Okullar ne zaman kapanacak? Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte bu soru yavaş yavaş gündeme oturmuş durumda... Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sararken öğrencilerin yaz tatili ise gözlerinde tütüyor. İşte okulların kapanacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem 18 Ocak 2019 günü sona erdi. 4 Şubat 2019 günü 2. dönem başlarken 14 Haziran 2019 günü okullar kapanacak. Okulların erken kapanma ihtimali ise şimdilik söz konusu değil. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına ise 37 gün gibi kısa bir süre kaldı.

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