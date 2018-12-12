Yaz tatili rezervasyonunda son dakikaya kalmayın

Turizmciler 2019 sezonunda yerli müşterilere uyguladıkları fiyatlara yüksek zamlar yaptı. erken rezervasyon yaptırmak isteyenler bile geçen yıla göre Antalya’da yüzde 60 ile 80 arasında, Ege’de yüzde 30 ila yüzde 45 arasında daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Turizmciler hem yükselen fiyatlar hem de yabancı turistin talebi nedeniyle yerli turiste “Son dakikaya kalmayın” uyarısı yapıyor.

YERLİ PAYI AZALDI

2019 sezonunu değerlendiren ETSTUR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, “Şu anda hem Avrupa pazarından hem de Rusya pazarından yoğun talep var. Otelciler yerli müşteriye ayırdıkları kontenjanı yüzde 15’ten yüzde 10 hatta yüzde 5’e kadar düşürdü. Yoğunluktan dolayı son dakikacı misafirlerin istedikleri fiyata istedikleri tesislerde yer bulmakta güçlük çekeceğini öngörüyoruz. Fiyat artışlarına karşı da tatil planlarını erken rezervasyon dönemlerinde yapmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

DOMİNO ETKİSİ VAR

Geçen yıla göre kur farkının yüzde 40 olmasına rağmen fiyat farkının daha yüksek olduğunu anlatan Özbek, “2019’da biz de müşterilerimize izah etmekte zorlandığımız fiyatlarla karşılaştık. Otelciler arasında domino etkisi var. birbirlerinin fiyatlarına bakıp fiyat belirliyorlar ancak bu fiyat satar mı satmaz mı sorgulanmıyor” dedi. Fiyatlar nedeniyle kendilerinin de tepki aldığını ifade eden Özbek, fiyatları acentelerin belirlemediğine dikkat çekti.

YERLİ TURİST EGE'YE YÖNELECEK

Fiyatlardaki artış nedeniyle yerli turistin tercih ettiği bölgelerde de değişim yaşanıyor. Bu yıl Antalya’nın ilk kez yüzde 49 pay ile Ege’nin gerisine düştüğünü anlatan Suat Özbek, şunları söyledi: Bu tamamen fiyat endeksli. Antalya’da zamlar yüzde 60-80’i bulurken, Ege’de yüzde 30-45’te kaldı. Ege daha ulaşılabilir fiyatta olduğu için yerli turist burayı tercih edecektir. Marmaris, Didim, Kuşadası, Fethiye ve Çeşme erken rezervasyonda da çok tercih ediliyor. 2019’da dağılımın yüzde 55 Ege, yüzde 45 Antalya olacağını düşünüyoruz.