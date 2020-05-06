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Türkiye Yaz tatiline yeşil ışık! Türkiye'yi öneriyorlar

Yaz tatiline yeşil ışık! Türkiye'yi öneriyorlar

Türkiye

Yaz tatiline yeşil ışık! Türkiye'yi öneriyorlar

Corona virüs salgınında normalleşme adımları atılırken Avrupa ülkelerinden peş peşe yaz tatili açıklamaları yapıldı. Alman televizyonu vatandaşlara yaz tatili için "Türkiye'ye gidin" önerisinde bulundu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalyanların bu yaz tatil yapabilmesini umduğunu söyledi.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 15:00 Son Güncelleme:
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Corona virüs vakalarının düşüşe geçtiği Avrupa'da, tatil sezonu için bazı kısıtlamaların gevşetilmesi fikri değerlendiriliyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüs salgının kontrol altında tutulursa, İtalyanların bu yaz tatil yapabilmesini umduğunu söyledi. Almanya Turizm Bakanı Thomas Bareiss de durum kontrolde kalırsa, Almanların 4-8 hafta içinde komşu ülkelere yaz tatiline gidebileceğini belirtti.

Yunan Turizm Bakanı Haris Theocharis, ülkenin kademeli olarak ziyaretçilere açılacağını, ilk etapta kara yolu ile ulaşımın hava yolundan daha güvenli olacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise henüz tatil planları için erken olduğunu aktardı.

Alman televizyonu Türkiye'yi öne çıkardı

Alman televizyonu Die Welt, geçen hafta yaptığı bir haberde tatil alternatifi için Türkiye'yi öne çıkarmıştı.

Seyahat yasağının kalkacağı 15 Haziran'dan sonraki muhtemel tatil rotalarını inceleyen Die Welt, Türkiye'nin yaz mevsiminde tercih edilecek yerler arasında olduğu tahminini ekrana getirmişti.

Die Welt'e göre, İtalya, İspanya, Fransa gibi özellikle yabancı turistler için popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıyor.

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Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin


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