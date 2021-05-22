Advertorial Yaz Yaklaşıyor! Formunun Kontrolü Sende Olsun!

Yaz Yaklaşıyor! Formunun Kontrolü Sende Olsun!

Yaz Yaklaşıyor! Formunun Kontrolü Sende Olsun!

Voonka Next markasının Neopuntia™ ve No More +Size ürünleri sizlerle!

22 Mayıs 2021, Cumartesi 20:51 Son Güncelleme:
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Kilo kontrolünde birçok etmen hedefe ulaşmada destek sağlıyor. Bu süreçte, hedeflenen kilolara ulaşmak için gıda takviyelerinden faydalanmak bütüncül bir yaklaşım sunuyor.

Neopuntiafrenk inciri ve akasya gamı içerirken, No More +Size protein, bromelain glucomannan, bitki ekstreleri ve vitamin mineral ile zengin bir kombinasyon sunuyor. Krom, normal makro besin öğeleri metabolizmasına, çinko normal karbonhidrat metabolizmasına katkıda bulunuyor.*

Diyetisyen Prof. Murat Baş tarafından hazırlanan haftalık yemek ve içecek tariflerini kapsayan Dengeli Beslenme Rehberi ile kilo verme yolculuğunuzda size eşlik edecek olan Voonka Next No More Doublepack Kofresini; ikili halde sunulan avantajlı paketi ile temin edilebilir; ayrıntılı bilgi için voonka.com internet adresini ve @VoonkaNext sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Voonka Next No More ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı gıda takviyeleridir.

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