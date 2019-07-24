Yazar Azra Kohen Fi disizini neden durdurduğunu açıkladı!

Azra Kohen'in yazdığı 'Fİ', 'Çİ' ve 'Pİ' adlı romanlarından uyarlanan 'Fi' dizisi Puhu TV'de Kasım 2017'de yayınlanmaya başlamıştı.

Başrollerinde Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi'nin oynadığı dizi büyük ilgi görmüştü.

Dört sezon sürmesi planlanan 'Fİ', Azra Kohen'in istememesi üzerine Mart 2018'de final yapmış, takipçileri çok üzülmüştü.

'UTANÇ VERİCİ'

Azra Kohen 1.5 yıl sonra Şalom gazetesine verdiği röportajda şöyle konuştu:

''Dizi ikinci sezondan itibaren kitapla hiçbir benzerlik bulunmayacak hale getirildi. Yüzeysel bir hikayeye dönüştürüldü. Benim açımdan utanç verici bir duruma geldi. İzlerken kahroldum. Son bölümlerini izlemedim bile. Çizgiyi bu kadar aşacaklarını düşünmemiştim. Yarattığım karakterlere sahip çıkmak ve kendimi korumak zorundaydım, ben de engellettim.''

Azra Kohen ile yapımcı arasındaki dava devam ediyor.