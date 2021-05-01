Yazar Muhammed Serkan Gül, “Sorgulayın”

“Bize düşen ferasetli ve basiretli davranmaktır. İstismar ile samimi oluşumları birbirinden ayırt etmektir. Yüz yıllardır bu topraklarda manevi değerlerimizi canlı tutan, besleyen ve güvenilir manevi damarlarımız var. Onların da hakkını vermek lazım. Ömürlerini nesillerimizin inşasına adamış, rızâ-yı ilâhi’den başka derdi olmayan köklü sağlam oluşumlar da var. Hemen hemen her sohbet ve yazılarında insanları uyarıp sorgulamalarını isteyen, Allah’ımızın kitabı Kuran-ı Kerim’e uymayan yolun doğru yol olmadığını, Peygamber Efendimizin yoluna ters düşen hiç bir yolun seni istenilen sonuca çıkarmayacağını bildiren güzel insanlar da var.

Din İstismarı ile samimi oluşumları bir birinden ayırmak için şöyle bir gözlemlemeliyiz. Bir insan veya topluluk dine hizmet ediyorsa samimi bir oluşumdur. Ancak bir insan veya topluluğa “dinimiz hizmet” ediyorsa orda DİN İSTİSMARI vardır. “