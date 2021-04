Yazar Stephen King hayranını ikna edememiş

ABD'li yazar Stephen King, korku romanlarıyla özdeşleşmiş bir isim. Her ne kadar korku romanı yazmaya ağırlık verse de, bazen bu çizgisinden çıkarak farklı türlere de yönelebiliyor. Ünlü yazarın birçok eseri filme uyarlandı. Bunların içinde Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) de vardı.

"HAYIR, SEN YAZMADIN"

Independent Türkçe'de yer alan hare göre, BBC'de yayımlanan HARDtalk programına konuk olan ünlü yazar markette karşılaştığı bir sinemaseverin kendisine inanmadığı olayı şu ifadelerle anlattı:

Florida'da bir süpermarketteydim. Köşeyi döndüm ve karşı taraftan bir kadın geliyordu. Beni işaret ederek, 'Kim olduğunu biliyorum! Sen Stephen King'sin! Tüm o korkunç şeyleri yazan sensin. Ama sorun değil. Tıpkı Esaretin Bedeli filmi gibi moral verici şeyleri seviyorum' dedi. Ben de, 'Onu ben yazdım' dedim. Ve bana, 'Hayır sen yazmadın' dedi.





Esaretin Bedeli, King'in 1982'de yayımlanan Different Seasons isimli koleksiyonda yer alan romanlardan birinin uyarlaması. Kitabın orijinal ismiyse "Rita Hayworth and the Shawshank Redemption". 1994'te yayınlanan filmin başrolünde Tim Robbins ve Morgan Freeman yer alıyoru.

Meşhur filmin yönetmeni Frank Darabont projeyi üstlendiğinde ismi kısaltmıştı.