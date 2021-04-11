Kültür & Sanat Yazar Stephen King hayranını ikna edememiş

Yazar Stephen King hayranını ikna edememiş

Kültür & Sanat

Yazar Stephen King hayranını ikna edememiş

Korku romanlarının efsanevi yazarı Stephen King, Esaretin Bedeli'ni (The Shawshank Redemption) filmini kendisinin yazdığına hayranını ikna edememiş. King, bir marketteyken tanıştığı hayranıyla yaşadığı diyaloğu anlattı.

11 Nisan 2021, Pazar 12:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD'li yazar Stephen King, korku romanlarıyla özdeşleşmiş bir isim. Her ne kadar korku romanı yazmaya ağırlık verse de, bazen bu çizgisinden çıkarak farklı türlere de yönelebiliyor. Ünlü yazarın birçok eseri filme uyarlandı. Bunların içinde Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) de vardı.

"HAYIR, SEN YAZMADIN"

Independent Türkçe'de yer alan hare göre, BBC'de yayımlanan HARDtalk programına konuk olan ünlü yazar markette karşılaştığı bir sinemaseverin kendisine inanmadığı olayı şu ifadelerle anlattı:

Florida'da bir süpermarketteydim. Köşeyi döndüm ve karşı taraftan bir kadın geliyordu. Beni işaret ederek, 'Kim olduğunu biliyorum! Sen Stephen King'sin! Tüm o korkunç şeyleri yazan sensin. Ama sorun değil. Tıpkı Esaretin Bedeli filmi gibi moral verici şeyleri seviyorum' dedi. Ben de, 'Onu ben yazdım' dedim. Ve bana, 'Hayır sen yazmadın' dedi.


Esaretin Bedeli, King'in 1982'de yayımlanan Different Seasons isimli koleksiyonda yer alan romanlardan birinin uyarlaması. Kitabın orijinal ismiyse "Rita Hayworth and the Shawshank Redemption". 1994'te yayınlanan filmin başrolünde Tim Robbins ve Morgan Freeman yer alıyoru.

Meşhur filmin yönetmeni Frank Darabont projeyi üstlendiğinde ismi kısaltmıştı. 

İlgili Haberler
Kralın dönüşü: Stephen King’ten Enstitü çıktıStephen King de açıkladı: Korku hikayelerini neden seviyoruz?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Soğuk kuzeyin sıcak şehri: Kopenhag
Burak Akkul
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Ateş böcekleri geri döndü!
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Ece Dağıstan ve Fazıl Say evli ama 2 ayrı evde oturuyorlar. Yani?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
La Jetée: Hatıralara Esir Olmak
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER IndieWire’a göre 21. Yüzyılın en iyi 10 komedi dizileri