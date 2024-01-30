Hasan Arat'tan ilk özel açıklama

Beşiktaş, futbolda tarihinin belki de en kötü sezonunu yaşıyor. Beşiktaşlılar mutsuz, camia gergin. 3 Aralık 2023’te seçilen Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim kurulu 5 Aralık 2023’te göreve başladı. Üst üste gelen yenilgiler ve takımın umut vermeyen, gelecek vaat etmeyen hâli, taraftarı isyan noktasına getirmiş durumda. İnsanlar Başkan Hasan Arat’ın sessizliğinden de rahatsız. Başkan Arat ile göreve gelişinin 55’inci gününde (dün), işte bu ortamda konuştum. Önce Arat’ın telefonda sorularıma verdiği cevapları, ardından da yaptığımız görüşmeden edindiğim izlenimleri aktaracağım.

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ARAT’IN SÖZLERİ

En başta şunu söyleyeyim; şu anda önceliğim transfer. Perşembe günü Avrupa’da transfer bitiyor ve sonrasındaki bir hafta boyunca Türkiye’nin şansı var. O bir haftada avantajlı maliyetlerle birçok yeni alternatif de ortaya çıkacak ama bizim zaten üzerinde olup bitirmeye yakın olduğumuz isimler var.

Dolayısıyla benim sessizliğim insanlarda, sanki söz verip de yapamamış, o yüzden susuyormuş gibi bir düşünce oluşturuyor olabilir ama bunun öyle olmadığını önümüzdeki günlerde herkes görecek.

Bakın ben küfür olmadığı müddetçe her türlü eleştiriye açığım. Taraftarım beni hicivle eleştirebilir. Ona hiç kızmam. Başımın üstünde yeri var. Ama bu işi profesyonel yapan insanlar sakın beni kendi camiamın önüne atmaya çalışmasın. Beşiktaş camiası bu oyuna zaten gelmez.

Şunu çok net söyleyeyim; şu ortamda bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez. Hepsi kapıda bekliyor. Ama açık söylüyorum, bu oyuna gelmemiz söz konusu olamaz.

Son olarak… Rahmetli Süleyman Ağabey’in (Seba) giderken bir lafı vardı, “Hayatımda ben hiç kimseyi aldatmadım” diye. Bakın, ben hayatımda hiç kimseyi aldatmadım. Vakti gelince de herkes neyin ne olduğunu öğrenecek. Sessizliğim kimseyi şaşırtmasın ya da yanıltmasın. Ne yaptığını bilen bir insan olarak işimin başındayım.

BENİM İZLENİMLERİM

Yaptığımız telefon görüşmesinde Başkan Hasan Arat’ı üzgün ama kararlı gördüm. O koltukta oturuyorsa eleştirilere katlanmak zorunda olduğunun farkında fakat çok erken eleştirildiğini düşünüyor. Enkaz devraldım edebiyatı yapmıyor, yapmak istemiyor ancak tavrından benim anladığım, kulübün içinde bulunduğu durum görünenden, bilinenden bile daha kötü. Taraftarın sabırsızlığını anlıyor, Beşiktaşlıların beklentilerini haklı buluyor ama belli ki mevcut kadrodan oyuncu yollamak pek kolay değil.

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Görünen o ki, mevcut sözleşmeler Arat yönetiminin elini kolunu bağlıyor. Özellikle bazı yabancı oyuncuların mukavelelerindeki kimi maddeler, koşullar ve rakamlar… Arat, bir panik ortamı yaratılmak istendiği görüşünde. Panikle adım atmamakta kararlı. Başkan Arat kongre öncesi verdiği sözleri unutmuş değil. Ara transferleri tamamladıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyecek. Anladığım kadarıyla o toplantıda “Hiçbir şey göründüğü gibi değil” deyip kamuoyunun bilmediği birçok detay açıklayacak.