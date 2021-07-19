Uzmanlar, yazın sağlıklı kalmamıza yardımcı olacak bir rehber yayımladı. Bu rehbere göre yazın sporu abartmamak sağlığımız için daha iyi. İngiltere’de spor yapan 70 bin kişi incelendi. 55 yaş ve altı grupta bedene fazla yüklenenlerde kalp sorunları riski 2.5 kat yüksek çıktı. Özellikle spor geçmişi olmayanlarda kalp ritmi bozukluğu 3.6 kat daha yüksek. Sıcak havanın da eklenmesiyle beden üzerindeki baskı artıyor.

DİYET ÜRÜNLER KİLO DOSTU

İngiliz doktor ve televizyoncu Michael Mosley, üzerinde sağlıklı etiketi bulunan ancak kilo vermeyi engelleyen gıdaları açıkladı: Sebze cipsleri, bitkisel margarin, az yağlı ürünler, aromalı yulaflar, salata sosları, vegan etiketli gıdalar, kahvaltı gevrekleri.

GÜNEŞ ZEKİ YAPIYOR

İngiltere’nin Bradford Üniversitesi’ndeki araştırmalara göre yaz mevsiminde zihinsel performans artıyor. Özellikle kısa süreli hafıza güçleniyor. Kış aylarında ise zayıflıyor. Uzmanlar bunu güneş ışığı eksikliğine bağlıyor. Güneşin görünmediği dönemler için yapay güneş ışığı işlevi gören ‘ışık terapisi’ öneriliyor.

ALZHEİMER'A KARŞI BULMACA

Yazın artan zihinsel kapasitenizi bulmaca çözerek güçlendirin. ABD’nin Rush Üniversitesi’nin ileri yaş grubu üzerindeki araştırmasına göre bulmaca çözmek, kağıt oyunları oynamak, mektuplaşmak Alzheimer riskini beş yıla kadar erteliyor. 93 yaşına kadar beyni koruyucu zırh işlevi görüyor.

FİŞLERİ ÇEKİN

Isıtma sistemleri şirketi Rointe’nin yaptığı araştırmaya göre serin bir uyku için az bilinen püf noktaları şunlar:

Sıcak su torbasını doldurup yatmadan birkaç saat önce buzlukta bekletin. Sonra yatağa girmeden nevresimin arasına koyun. Klima serinliği sağlayacak.

Nevresimlerinizi sık sık yıkayın. Temiz ve pamuklu nevresim, alerji riskini ve buna bağlı kızarma ve sıcaklamaları azaltır.

Odanız güneye bakıyorsa, gün boyu cam ve perdeleri kapalı tutarak ekstra ısınmasını önleyin.

İhtiyaç duymadığınız tüm elektronik cihazların fişini yatmadan çekin.

Sıcağı hapseden akıllı yastıkları veya nefes alan yastıkları tercih edin.

ONLARI UNUTMAYIN

Evde yaşayan can dostlarınız da sıcaktan olumsuz etkileniyor. Onların boyuna yakın vantilatörler almak, buz küplerini oyuncak haline getirmek, kontrolsüz dışarı çıkmalarını engellemek, sularını sık sık yenilemek, heyecanlanacakları hareketler yapmamak, yerlere nemli havlular sermek, serin kalmalarına yardım ediyor.

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