Yazıcı ailesinden yardım kampanyası

Marmaris Grand Yazıcı ve Turban Yazıcı Otelleri’nin sahibi Serkan Yazıcı, annesi Ayşen ve kardeşi Efsun ile birlikte, evden çıkamayan yaşlılar için bir yardım kampanyası düzenledi. Koronavirüs yasakları süresince ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapacak olan Yazıcılar’a ihtiyaç sahipleri 0506 751 67 65 numaralı telefondan ulaşabiliyor. Diğer iş insanlarından da böyle güzellikler bekliyoruz.

İkinci bebekleri de erkek olacak

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden armatör Hakan Kalkavan’ın büyük kızı Hazal, Eylül 2017’de Mert Karahan ile Paris’te evlenmişti. 25 Nisan’da Kanada- Montreal St. Mary’s Hospital’da oğlu Rauf Han’ı dünyaya getiren Hazal, beş buçuk aylık hamile. Karahanlar’ın ikinci bebeği de erkek olacakmış.

Karantinada doğum günü

Türkiye’nin önemli dijital platformlarından Mynet ve Fornet’in kurucusu Emre Kurttepeli de koronovirüsten korunmak için kendini evde karantina altına alanlardan. Önceki gün 53 yaşına giren Emre, doğum gününü eşi Maide ile baş başa kutladı. İş insanı Volkan Büyükhanlı da 2 yaşına giren kızı Ada’nın doğum günü kutlamasını evlerinde eşi Sanem ve çocuklarıyla yaptı.

Aşıklar Bodrum'da inzivaya çekildi

Aranjör ve DJ Ozan Doğulu, İstanbul’daki evinde kapalı kalmamak için şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan ile Bodrum Türkbükü’ndeki deniz manzaralı villasına taşındı. Aşıklar Bodrum’da hem tatil yapacak hem de koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar müzik çalışmalarına evlerinde devam edecek.