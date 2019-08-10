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Yazıklar olsun! 'Sağır ve dilsizim' dedi, her şey hastanede ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gömleğine iğnelediği 'sağır ve dilsiz' yazılı kağıtla dilenen Cumali A.'nın, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede engelinin bulunmadığı ortaya çıktı

10 Ağustos 2019, Cumartesi 16:11
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Yazıklar olsun! 'Sağır ve dilsizim' dedi, her şey hastanede ortaya çıktı

İnegöl Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Zabıta ekipleri, Çarşı Camii'nin önünde elinde baston, gömleğinde de 'sağır ve dilsiz' yazısı bulunan Cumali A.'yı yakaladı.

Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen Cumali A.'nın engeli bulunmadığı ortaya çıktı.

Hakkında yasal işlem yapılan Cumali A.'nın üzerinden çıkan 360 liraya el konuldu.

DHA

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