Yazıklar olsun! 'Sağır ve dilsizim' dedi, her şey hastanede ortaya çıktı

Yazıklar olsun! 'Sağır ve dilsizim' dedi, her şey hastanede ortaya çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gömleğine iğnelediği 'sağır ve dilsiz' yazılı kağıtla dilenen Cumali A.'nın, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede engelinin bulunmadığı ortaya çıktı