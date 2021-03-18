Yazılım Geliştirme Uzmanı Seyit Subutullah Baltaci “Gençler öğrenmeye ve gelişmeye çok açık. Eğer gerekli eğitimleri alıp, bu işe yeterince odaklanırlarsa iyi bir yazılımcı olabilirler” dedi.

Yazılım geliştirmenin sürekli değişen ve güncellenen bir meslek olduğunu dile getiren Baltaci “Sürekli güncel olmamız gereken bir meslek. Ben araştırmayı ve sürekli kendimi geliştirmeyi seviyorum. Bu nedenle de mesleğimi öz veriyle yapabiliyorum” açıklamalarında bulundu.

Önce programların çalışma mantığı öğrenilmeli

Gençlerin önce algoritma öğrenmeleri gerektiğini dile getiren Baltaci “Önce programların çalışma mantığını öğrenmek gerekir. Bunun için de kod yazmayı öğrenmeden önce algoritma öğrenilmelidir. Algoritma artık okullarda da öğretiliyor. Aslında hayatımızın her alanında bilmeden de olsa kullanıyoruz. Algoritma mantığını öğrendikten sonra kod yazmaya geçebilirler. Ayrıca çokça araştırma yapacaklarından dolayı Google’ı iyi kullanmaları gerekiyor” dedi.

Kurumsal markalarla yaptığı işbirlikleri ile adından sıkça söz ettiren Seyit Subutullah Baltaci “Markalara yazılımın yanında sosyal medya ve markalarını geliştirme konusunda da destek sağlıyorum” dedi.