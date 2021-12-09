Yazılım ihracatını uçuracak teşvikler

Kamu ve bazı özel kuruluşların verdiği iş garantili ücretsiz eğitimlere talep patlaması yaşanırken destek projelerine her gün bir yenisi ekleniyor. Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, yeni teşviklerle birlikte sektörün önünün kısa sürede daha da açılacağını belirterek, imza aşamasında olan 14 teşvik tebliği ile ilgili bazı ayrıntılar verdi.

TOPARLAYICI DÜZEN

Yazılımın hizmet ihracatı olarak adlandırıldığına dikkat çeken Gönül Kamalı, “Hizmet İhracatçıları Birliği, yazılımla çok alakalı olmayan sinema televizyon, lojistik, restoran ve gıda gibi sektörlerle aynı mevzuatı paylaşmaktadır. Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığımız görüşmeler ile bu birliğin ayrı bir Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü olarak yapılandırılması yolunda adım atıldı. Yazılım firmaları için ayrı bir destek paketi çalışılması da tamamlandı ve onay sürecinde” dedi.

İSTİHDAM DESTEĞİ

Yeni destek paketinde ihracatın öne çıktığını ifade eden Gönül Kamalı, şöyle devam etti:

“Yurtiçinde ve yurtdışında ihracat projeleri odaklı çalışan personel için istihdam desteği ve mekanizması kademeli olarak yer alıyor. Ayrıca yurtdışından alınan Hosting, bulut hizmetleri ve buna benzer yeni nesil teknolojik ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin desteklekler de var. Paketin içerisinde, uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmaya yönelik e-Turquality sistemi de bulunuyor.”

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Yazılım ve bilişim firmalarına e-Turquality programının tanımlandığına vurgu yapan Kamalı, “Sistem, KOBİ ölçeğinde ve ihracat potansiyeli olan 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 100 firmanın erişebileceği şekle getirilmiştir. Destek süresi ise 5 yıl olarak mal ihracatı programı ile aynı tutulmuştur. 2020 yılında 3 milyar dolar gerçekleşen yazılım ihracat gelirini yeni teşvik sistemiyle 2 yıl içinde 10 milyar dolara taşımamız mümkün” diye konuştu.

OFİSTEN EKİPMANA...

Hayata geçirilmesi planlanan bazı yeni destekler şöyle:

Yurtdışı ihale desteği, uluslararası teknoloji pazarlama ofisleri desteği, yazılımcılar için simülatör/test ekipmanı kiralama desteği, yurtdışı oyun, dizi ve filmlerde Türk ürün yerleştirme desteği, yurtdışı arama desteği, uluslararası fuar desteği, veri merkezi desteği, patent/fikri mülkiyet hakkı alım desteği ve yazılım/oyun/mobil uygulama test desteği.