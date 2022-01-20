Yazılım saldırıları 2021’in ilk yarısında yüzde 17 artış gösterdi

Türkiye bu çerçevede 2020-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nı açıkladı. Kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi, siber risk yönetiminin ve acil durum planlarının geliştirilmesi, kaynağı ve hedefi yurt içi olan internet trafiğinin yurt içinde kalmasının sağlanması ve siber güvenliğin milli güvenlik kapsamında ele alınması gibi konularda hedefler belirlendi.

IDC'ye göre Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da güvenlik konusunda yapılan harcamaların 2021 yılında yüzde 7,1 artarak 3,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dell Techologies Kanal Satış Direktörü Erkut Göktan konu hakkında, “Söz konusu güvenli dijital dönüşüm olduğunda kanal ortakları, dayanıklılığı ve güveni artırma noktasında önemli bir role sahip. Güven, güvenlik sorunuyla ilgili harekete geçmenin temel bileşeni ve kanal ortakları da siber güvenliğin ön saflarında yer alıyor.” dedi.

Kullanıcılar şu adımları uygulayarak siber güvenlik konusunda kendilerini güvende hissedebilir: