Yazılım saldırıları 2021’in ilk yarısında yüzde 17 artış gösterdi
Kötü amaçlı yazılım saldırıları 2021 yılının ilk yarısında yüzde 17 artış göstererek 161 milyona ulaştı. Bu durum yerel yönetimler olası saldırılara karşı sıkı önlemler almaya zorlarken, Orta Doğu bölgesi siber suçların başlıca hedefi haline geldi.
20 Ocak 2022, Perşembe 10:54 Son Güncelleme:
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Türkiye bu çerçevede 2020-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nı açıkladı. Kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi, siber risk yönetiminin ve acil durum planlarının geliştirilmesi, kaynağı ve hedefi yurt içi olan internet trafiğinin yurt içinde kalmasının sağlanması ve siber güvenliğin milli güvenlik kapsamında ele alınması gibi konularda hedefler belirlendi.
IDC'ye göre Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da güvenlik konusunda yapılan harcamaların 2021 yılında yüzde 7,1 artarak 3,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dell Techologies Kanal Satış Direktörü Erkut Göktan konu hakkında, “Söz konusu güvenli dijital dönüşüm olduğunda kanal ortakları, dayanıklılığı ve güveni artırma noktasında önemli bir role sahip. Güven, güvenlik sorunuyla ilgili harekete geçmenin temel bileşeni ve kanal ortakları da siber güvenliğin ön saflarında yer alıyor.” dedi.
Kullanıcılar şu adımları uygulayarak siber güvenlik konusunda kendilerini güvende hissedebilir:
- Bağlantı, her tür ilişkinin temelidir ancak kanal içinde güven kazanmak “satış konuşmalarının” ötesine geçmek demektir.
- Dikkat, özellikle siber güvenlik alanı için kritiktir ve müşteriler, işle ilgili risklerinin ciddiye alındığını bilmek ister
- Tutarlı iletişim, destek ve danışmanlık; güvenli ve etkili dönüşümlere imkan sağlayan itimadı besleyecektir.
- Tüm müşteriler, kötü niyetli oyuncuların bir adım önünde olmak için siber stratejilerini değiştirme ve geliştirme konusunda istekli olmalıdır.
- Değişen siber güvenlik ortamlarıyla beraber yeni bir uzmanlık alanına giren müşterilere sürekli destek ve danışmanlık sağlanması yoluyla bağlılık göstermek önemlidir