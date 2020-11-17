Yazılım testinde uluslararası rekabetin anahtarı sertifikalar

Yazılım Test ve Kalite Derneği, Türkiye’de yazılım testlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi ve yazılım test alanının gelişerek bilişim sektörü ve ülke ekonomisine katkıda bulunması amacıyla faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen tek oluşum. Yazılım test ve kalite alanında dünyanın en saygın gönüllü organizasyonu konumundaki ISTQB’ye (International Software Testing Qualifications Board) bağlı olarak çalışmalarını yürüten Yazılım Test ve Kalite Derneği, 2006 yılından itibaren, Türkiye’deki bilişim profesyonellerinin yazılım testi alanında ISTQB standartlarında eğitilmesi ve sertifikalandırılması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yazılım testi ve kalite konusunda çok çeşitli yayınlar ve etkinliklerle de sektörü destekliyor.

Kâr amacı gütmeyen dernek, etkinlikler ve sertifikasyon sınavlarından elde edilen gelir de Türkiye’deki üniversitelerde bilgisayar, yazılım mühendisliği ve bilgisayar programcılığı bölümlerinde okuyan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vererek kalifiye elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunuyor.

Her yıl dernek tarafından belirlenen sıklıklarla gerçekleştirilen ISTQB Sertifikasyon Sınavları bilişim uzmanları tarafından büyük ilgi görüyor. Pandemi nedeniyle bu yıl online ortama da taşınan sınavlar, 6 farklı sertifikaya yönelik gerçekleştiriliyor. Bu yıl eklenen ISTQB Test Otomasyon Mühendisliği Sertifikası da dahil olmak üzere 2’si Foundation Level, 4’ü Advanced Level olmak üzere ISTQB Foundation Level Uluslararası Sertifikalı Yazılım Test Uzmanı, ISTQB Foundation Level Agile Test Uzmanı, ISTQB Advanced Level Test Yöneticisi, ISTQB Advanced Level Test Analisti, ISTQB Advanced Level Teknik Test Analisti sertifika sınavları, normal koşullarda da offline olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehirde düzenleniyor.

Yazılım Test ve Kalite Derneği, sertifika sınavlarını gerçekleştirmeye başladığı 2006 yılından itibaren toplam 4 bini aşkın kişinin bu sınavlara girmesine öncülük etti. Toplamda 3 bine yakın kişi de uzmanlığını belgeleyen sertifikayı almaya hak kazandı. Dünyada ISTQB’a bağlı tüm organizasyonlarda 117’den fazla ülkede 1 milyonu aşkın sınav yapılırken, 673 binden fazla uzman da sınavları geçerek ISTQB sertifikaları edindi.