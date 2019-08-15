Türkiye’de üretilen ve süt endüstrisi tarafından kullanılan çiğ sütün yaklaşık yüzde 50’si peynir üretiminde değerlendiriliyor. Peynir, Türkiye’deki neredeyse her kahvaltı sofrasının vazgeçilmez unsuru, özellikle de beyaz peynir. Ancak yaz aylarında karpuzların olgunlaşması birlikte beyaz peynirin cazibesi daha da artıyor.

PEYNİR TÜKETME SIKLIĞI ARTIYOR

“Karpuz-beyaz peynir ikilisinin, Türk insanının yeme alışkanlıkları içerisinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen peynir satış ve pazarlama direktörü Murat Keleş, tespitlerini söyle sürdürdü: Karpuzun tüketimi, beyaz peynirin tüketimini tetikliyor. Bu süreçte peynirin tüketilme zamanı genişliyor. Genelde sabah kahvaltıda tercih edilen beyaz peynir, karpuzla birlikte öğlen, akşam ya da ara öğün niyetine, günün tamamına yayılan bir esneklikle tüketilmeye başlanıyor. Çeşitliğinin artması ve damak tadına göre peynir kategorisinde farklı ürünler tercih ediliyor. Süzme peynir son zamanlarda tüketicilerin tercih ettiği ürün grubu içerisinde yer alıyor.

BİRBİRİNİ DENGELİYOR

Karpuzda su oranıyla birlikte şeker oranının da yüksek olduğunu dile getiren Murat Keleş, protein yüklü beyaz peynirin, yüksek şekerli karpuzla birlikte dengeleyici bir birliktelik oluşturduğunu aktardı.



