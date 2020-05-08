Yazın habercisi cıvıl cıvıl bir koleksiyon
LC Waikiki, yazın habercisi cıvıl cıvıl bir koleksiyona imza attı. LC Waikiki 2020 Kadın Yaz Koleksiyonundaki tasarımlarda sezonun gözde kesim ve desenleri öne çıkıyor.Karpuz kollu bluzlar, fırfır detaylı etekler yazın enerjisini taşırken bol kesim pantolonlar rahatlıktan vazgeçmeyenler için koleksiyonda ana parçaları oluyor.
08 Mayıs 2020, Cuma 14:19 Son Güncelleme:
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LC Waikiki 2020 Kadın Yaz Koleksiyonu, sezonun kilit trendlerini kucaklıyor. Yaz sezonunun hit desenlerinden puantiye ve pötikare, kombinlerin ana parçası olacak fırfırlı etekler ve karpuz kollu bluzlarda karşımıza çıkıyor. Minimal çiçek motifleri mini eteklerin yanı sıra uzun ve midi boy elbiselerde çokça kullanılırken sıcak günlerin kurtarıcısı bol kesim pantolonlarda da çiçek desenleri dikkat çekiyor. Yaz aylarının vazgeçilmez parçalardan denim şort ve etekler ise bu sezon da koleksiyonda yerini aldı. Pastel tonların ağırlıklı olarak kullanıldığı koleksiyon, yeni sezona enerji veriyor.
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