Yazın son günlerinde cildin en büyük destekçisi...

Eylül başını kapsayan dönem sonbahara göz kırpılan günler olarak adlandırılsa da yaz mevsimini anımsatan hava sıcaklıkları hafta sonlarını keyifli bir şekilde değerlendirme şansı sunuyor. Yazın son demlerinin tadının çıkarılabileceği bu değerli dönemde, güneş, deniz, klor gibi dış etkenler ciltte onarılamayan hasarlar bırakmak konusunda hala çok iddialı olduğundan cilt bakımını ihmal etmemek de büyük önem taşıyor.Sağlıklı bakımın herkesin hakkı olduğuna inanan COSMED, yazın son günlerinde ürün ailesinde yer alan SUN ESSENTIAL SPF 50 Tüm Cilt Tipleri İçin Yüksek Korumalı Krem, SUN ESSENTIAL Güneş Sonrası Losyon ve ALIGHT Yoğun Aydınlatıcı Serum +Vit C ile cildin tüm gereksinimlerine yanıt veriyor.COSMED, içeriğinde UVA ve UVB’den koruyucu özelliğe sahip organik ve inorganik filtreler içeren SUN ESSENTIAL SPF 50 Tüm Cilt Tipleri için Yüksek Korumalı Krem ile güneşin zararlı etkisinden cildi korumaya yardımcı oluyor. Güneş ışınlarının yaşlandırıcı etkisine karşı hücre DNA’sının korunumuna ve cilt hücrelerinin güneş yanığından etkilenmesini önlemeye destek olan krem, UV ışınlarının etkisi ile hassaslaşmış ve yıpranmış cilt dokusunun yenilenmesine de yardım ediyor.Cildi zararlı güneş ışınlarından korumanın yanında, kaybettiği nemi yeniden kazandırmanın da büyük önem taşıdığını bilen COSMED, SUN ESSENTIAL serisinin Güneş Sonrası Losyonu ile güneşe maruz kalmış, bronzlaşmış hatta kuruyarak hassaslaşmış cildin kendini yenileyebilmesine yardımcı olurken, daha sonraki güneş temaslarına da hazırlıyor. Losyon, içerdiği bitkisel özler sayesinde de hassaslaşmış, güneşin etkisi ile yıpranmış cildi nemlendirerek cilt dokusunun yenilenmesine destek oluyor.COSMED, ciltte güneş, deniz, klor gibi dış etkenler ile ortaya çıkan lekelerin yanı sıra ilerleyen yaş ile birlikte görünür olan, akne sonrası oluşan ya da doğumun ardından rastlanan cilt lekelerini ALIGHT Yoğun Aydınlatıcı Serum +Vit C ile çözüme ulaştırıyor. Leke karşıtı aydınlatıcı aktifler ve C vitaminiyle formüle edilmiş olan Yoğun Aydınlatıcı Serum, inatçı ve uzun süreli lekelerin giderilmesine, cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı oluyor. Yatıştırıcı ve yenileyici özelliği sayesinde lekelerinin yeniden oluşumunun engellenmesini destekleyen serum, pürüzsüz ve canlı bir cilt tonu sağlıyor.COSMED’in uluslararası standartlardaki güvenilir ürünleri yetkili eczaneler ve Watsons mağazalarında satışa sunuluyor.