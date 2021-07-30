Yazın tabağınızda ne olduğunu bilerek beslenin!

Sağlığımız için tükettiğimiz gıdalara dikkat ediyor ve kendimize uygun beslenme alışkanlıkları ediniyoruz. Son dönemde yükselen organik, vegan ve bitki bazlı beslenme eğilimiyle birlikte gıda ürünlerinin güvenliği ve hangi şartlar altında üretildiği yaz aylarında daha büyük önem taşıyor. Tüketiciler, tabağındaki gıdaların nereden geldiğini ve hangi şartlar altında üretildiğini merak ediyor. 30 yıldır tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan ve müşterileri için güvenilir alışverişin adresi olma amacıyla çalışmalarına devam eden Metro Türkiye, herkes için sağlıklı beslenme anlayışı çerçevesinde sunduğu izlenebilirlik çözümleri sayesinde tüketicilerin “nerede, nasıl üretiliyor?” gibi sorularını yanıtlıyor.

“Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen” diyerek ‘Tabağında ne var?’ hareketini başlatan Metro Türkiye, et, balık ve baldan sonra meyve-sebzede de izlenebilirliği mümkün kılıyor. Tüketiciler bu sayede vitamin, mineral, lif ve antioksidan açısından zengin 430 çeşit 8.500 taze meyve sebze ürünün üretim süreçleri hakkında 15 farklı kriterde bilgiye ulaşabiliyor. Müşteriler, ürünün üzerinde yer alan QR kodu akıllı telefonlarından okutarak o ürünün hangi tarlada kim tarafından yetiştirildiği, pestisit ve ağır metal analizleri, organik ürün sertifikası, besin değeri analizleri gibi bilgilere ulaşabiliyor.

YAZIN SAĞLIKLI BESLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Beslenme Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti ve UN FAO destekçisi Dilara Koçak yazın sağlıklı beslenme için tüketicilerin tabaklarında ne olduğunu bilerek gıda güvenliğine önem vermenin gerekliliğini vurguluyor ve şöyle devam ediyor:

Gıda ürünlerinin nerede hangi şartlar altında üretildiğini, tabağınızda ne olduğunu bilmenizi sağlayan izlenebilirlik çözümlerini kullanarak alışverişlerinizi yapmanız sağlığınız için çok önemli. Sağlıklı beslendiğimizden emin olmak için ürünlerin tarladan sofraya kadar izini sürmemiz gerekiyor. Bu şekilde alışveriş yaparken ürün tercihlerinizde de bol bol yaz meyvesi tüketebilirsiniz. Yaz meyveleri yüksek su oranına sahip, bu da kaybettiğimiz sıvıyı yerine koymamıza yardımcı oluyor. Çilek, yaban mersini, böğürtlen ve ahududu gibi meyveler, kalp ve beyin sağlığı için çok önemli. Bu meyveler, kuersetinin de içinde olduğu birçok antioksidan bakımından da zengin içeriğe sahipler. Ayrıca yaz aylarında tatillerle seyahatler artıyor ve dönem dönem bağırsak dengesi bozulabiliyor. Lif açısından zengin sebze meyveler, yeterli sıvı tüketimi ve egzersiz sindirim sistemiyle ilgili sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir.

Dilara Koçak

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRIRKEN GÜVENİLİRLİĞİ ODAĞA KOYUYOR

Gıda güvenliği kapsamında yıl boyu denetimlerine devam eden Metro Türkiye hem üretici hem tüketici eksenli çalışmalar hayata geçiriyor. Üreticiler tarafında yaptığı çalışmalar kapsamında onlara eğitimler vererek sürece dâhil ediyor ve bilinçlendiriyor. Tüketicilerin sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için ise tağşiş ve taklit analiz parametreleri yaparak gıda ürünlerinin tağşiş haritasını oluşturan Metro Türkiye bu konuda tüketicileri sıklıkla uyarıyor.

Metro Türkiye gıda ürünlerini tazeliğini koruyup besin değerlerini kaybetmeden, yaz mevsimine uygun koşullarda tedarik ederek tüketicisiyle buluşturuyor. Tüketicilerin artan sağlıklı ve organik beslenme talepleri doğrultusunda organik ürünler kategorisinde de çeşitliliğini bir önceki yıla yüzde 140 artıran Metro Türkiye günümüzde 200’den fazla organik etiketli ürünü mağazalarında müşterileriyle buluşturuyor. Organik ürünlerin yanısıra Metro Türkiye’nin raflarında bitki bazlı hamburger köfte, vegan sucuk, vegan peynir, vegan içli köfte, vegan tereyağı, vegan soya sütü, vegan bulgur ve pirinç gibi alternatif proteinleri içeren temel gıda maddeleri de yer alıyor. Metro Türkiye, 2021 yılı sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmayı da hedefliyor. Tüm bunların yanında Metro markalı hiçbir ürünün içeriğinde trans yağ bulunmuyor.

Deniz Alkaç

"TÜKETİCİLERİ BİLGİYLE DE BESLİYORUZ"

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek herkesi yaz mevsiminde de tabağında ne olduğunu bilerek gıdalarını tüketmeleri konusunda teşvik ettiklerini söyleyen Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Deniz Alkaç, “Pandeminin de etkisiyle tüm dünyada tüketiciler daha sağlıklı ve doğal içeriklerle beslenme eğilimindeler. Organik, vegan, vejetaryen, katkısız, glütensiz, bitki bazlı beslenme trendleri giderek yaygınlaşıyor. Ancak, gıdaların tarladan sofraya gelinceye kadar nasıl bir süreçten geçtiğini bilmeden sağlıklı beslenmeden bahsetmek mümkün değil. Sağlıklı bir şekilde beslenmek için sadece gıdalarla değil bilgiyle de beslenmek gerekiyor. Metro Türkiye olarak bizler de hem ürünlerimizi izlenebilir kılarak tüketicileri bilgiyle de besliyor, hem de sağlıklı ürün gamımızı genişleterek, onlara yeni beslenme trendleri ile uyumlu bir çeşitlilik sunuyoruz.” dedi.

İlandır

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